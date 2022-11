Arance, sono il frutto ideale per l’autunno: tutto quello che serve sapere

La Natura pensa proprio a tutto! Così in autunno ci regala proprio i prodotti giusti per mantenere al meglio la nostra salute e arrivare all’inverno più forti.

Le arance sono uno degli alimenti più amati in assoluto dagli italiani. Insieme alle mele e alle banane, infatti, questo frutto è sul podio delle preferenze delle famiglie nostrane a tavola (fonte Coldiretti).

Per chi non lo sapesse le arance sono considerate un vero e proprio alleato per l’essere umano nel periodo autunnale. Tutto quello che dovresti sapere in merito alle arance

L’autunno è arrivato, ed era anche ora visto che il mese di ottobre è stato a dir poco “bollente” per via delle alte temperature. In questo novembre le cose sono decisamente cambiate e cene stiamo accorgendo in queste lunghe giornate di pioggia. In autunno, si sa, è periodo di un frutto che fa impazzire molti di noi. Ovvero le arance. Ovviamente sapete benissimo che stiamo parlando di un cibo ricco di vitamina C e che fa bene per gli over 60.

Se pensate che possa essere utilizzate solamente per vare delle ottime spremute siete sulla strada sbagliata. Guai a buttare nella spazzatura le scorze, visto che possono essere utilizzate per fare una crema ed essere usate anche in preparazioni di dolci come le scorzette candite o anche per ricette salate. Adesso di sveleremo quale ricetta che potete utilizzare utilizzando questo frutto.

Le proprietà delle arance

Ricche di vitamina C (acidoascorbico), di fibre, di antiossidanti, di tiamina e di folati, le arance fanno bene in particolare

al cuore: un consumo regolare contribuisce a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari

ai reni: l'acido citrico e i citrati che contengono aiutano a prevenire la formazione di calcoli renali

alla pelle: la vitamina C è un potentissimo antiossidante che protegge la struttura dell'epidermine e contrasta i danni dell'esposizione solare e dell'invecchiamento, rallentando la formazione di rughe. La vitamina C ha infatti un ruolo fondamentale nella formazione del collagene

alle difese immunitarie: una spremuta di arance ogni giorno aiuta a rinforzare il sistema immunitario. La vitamina C, infatti, protegge dalle infezioni, stimolando gli anticorpi.

Le arance, inoltre, svolgono un'importantissima azione di contrasto ai tumori e contribuiscono a ridurre l'anemia perché acido ascorbico e acido citrico favoriscono il’assorbimento di ferro attraverso l'apparato digerente.

Le arance a dieta

Oltre a essere buone, le arance fanno dimagrire. Lo confermano i nutrizionisti. Il frutto invernale per eccellenza è infatti composto per l’86 per cento di acqua, con una minima percentuale di zuccheri. Per questo mangiare le arance durante una dieta non può che fare bene, apportando solo 47 kcal per ogni 100 grammi. Non solo, perché la loro elevata quantità di acqua provoca un effetto saziante, che permette a chi è a dieta di non andare a cercare altrove il cibo. Insomma, meglio assumerle prima dei pasti, e non dopo.

Arance, tutte le ricette per poterle utilizzare

In primis troviamo l‘insalata di finocchi ed arance. La si può preparare anche in inverno. L’importante è avere finocchi freschi, olive nere ed ovviamente una arancia. I finocchi devono essere tagliati a fettine sottili e versati in una ciotola capiente. Dopo si aggiungono le olive nere (senza nocciolo) e l’arancia sbucciata e tagliata a fettine. Per completare il tutto olio EVO e sale. Se avete anche delle noci meglio ancora.

Successivamente troviamo le scaloppine all’arancia. Bastano pochi minuti ed il gioco è fatto. Fettine di pollo o fesa di tacchino. Oppure quelle di vitello e lonza di maiale. Utilizzare una padella antiaderente. Far sciogliere il burro o margarina. Infarinare prima la carne e poi farla rosolare. Successivamente arriva il turno del succo d’arancia diluito con poca acqua. Aggiungere un po’ di sale e fare in modo che si crei una crema densa.

Come dolce c’è la torta all’arancia rovesciata. Si prepara anch’essa in pochi minuti. Ingredienti: tre arance intere, poca marmellata di arance, 300 grammi di farina bianca, olio di semi, 3 uova e 170 grammi di zucchero. Prima bisogna impastare, miscelare le uova, zucchero, un po’ di sale e grattugiare la buccia. Aggiungere un po’ di olio di semi, farina bianca setacciata e il succo filtrato. Aggiungere fettine del frutto tagliate e infine zucchero. A 180 gradi nel forno per una quarantina di minuti.