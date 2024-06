Come preparare l'olio naturale contro l'invecchiamento del viso

Rughe, rughette e macchie rappresentano un disagio per la maggior parte delle persone e il desiderio di tutti è quello di vederle sparire in un attimo. Ebbene: c’è un olio fai-da-te, naturale, ecologico ed efficace, che fa miracoli.

Per fare da soli in casa l’olio naturale per il viso dal potente effetto anti age, dovete procurarvi solo dei semi neri di cumino (ve ne bastano circa due cucchiai da minestra) e macinarli finemente. Una volta che avrete fatto quanto appena indicato, non vi resta che mettere in pratica, passo passo, il procedimento che vi indichiamo di seguito.

Quando avrete ottenuto un composto farinoso dalla macinazione dei semi neri di cumino, aggiungete ad esso 100 ml di olio extravergine d’oliva. Mescolate per bene, mettete in un barattolo e lasciate riposare in frigorifero per 21 giorni. Ogni due tre giorni però, ricordatevi di aprire il barattolo e girare il composto. Alla fine setacciate l’olio e versatelo in una bottiglia di vetro ben pulita.

Adesso l’olio naturale per il viso è pronto: usatelo così. Mettete due o tre gocce di prodotto (sì, ne basta pochissimo) su un dischetto di cotone (o un batuffolo di ovatta) e passatelo delicatamente su tutto il viso e il collo già detersi e asciutti. Per un effetto migliore e più veloce, ripetete l’operazione mattina e sera. In pochi giorni vedrete la pelle diversa, come rinnovata e ringiovanita. L’olio che si ricava dai semi di cumino infatti, con il suo potere idratante, lenitivo, nutriente ed elasticizzante, si rivela un vero e proprio elisir di bellezza e giovinezza per l’epidermide. Inoltre questo olio per il viso è del tutto ecologico, pertanto non solo rispetta la cute ma anche l’ambiente. Per una pelle bella e sana non occorre spendere tanti soldi, basta affidarsi ad alcuni rimedi casalinghi validi almeno quanto i cosmetici che si trovano in commercio, ma a costo zero o quasi e dai risultati, a volte, persino più soddisfacenti.