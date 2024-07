La Dieta Planetaria per salvare il pianeta Terra

Un’indagine condotta dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health mette in luce i doppi vantaggi della Dieta Planetaria (Planetary Health Diet, PHD), che non solo riduce il rischio di morte prematura fino al 30%, ma diminuisce anche significativamente gli impatti ambientali. La PHD, che promuove una dieta varia a base di alimenti vegetali minimamente lavorati con un consumo limitato di carne e latticini, è dimostrata ridurre le emissioni di gas serra, le necessità di fertilizzanti e l’uso di terreni coltivabili, mostrando la profonda connessione tra le scelte alimentari e la salute umana e planetaria.

Adottare la Dieta Planetaria riduce significativamente il rischio di morte prematura e l’impatto ambientale, inclusi tassi ridotti di malattie maggiori, emissioni di gas serra e uso del suolo. Secondo un nuovo studio della Harvard T.H. Chan School of Public Health, seguire una dieta sana e sostenibile, come delineato nel rapporto EAT-Lancet del 2019, può ridurre significativamente sia il rischio di morte prematura sia l’impatto ambientale. Questo studio pionieristico è il primo a valutare direttamente gli effetti del seguire le linee guida dietetiche proposte nel rapporto, che raccomanda un’assunzione diversificata di alimenti vegetali minimamente lavorati, permettendo quantità limitate di carne e latticini. I ricercatori si riferiscono a questa dieta come Dieta Planetaria (PHD).

Lo studio è stato recentemente pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Secondo Walter Willett, uno degli autori dello studio, il cambiamento climatico ha messo il nostro pianeta su un percorso verso il disastro ecologico, e il nostro sistema alimentare gioca un ruolo importante. Modificare il nostro modo di mangiare può contribuire a rallentare il processo del cambiamento climatico. E ciò che è più salutare per il pianeta è anche più salutare per gli esseri umani.

Mentre altri studi hanno trovato che le diete che privilegiano gli alimenti a base vegetale rispetto a quelli di origine animale potrebbero avere benefici per la salute umana e planetaria, la maggior parte di questi ha utilizzato valutazioni dietetiche una tantum, che producono risultati meno robusti rispetto all’osservazione delle diete su un lungo periodo di tempo.

I ricercatori hanno utilizzato dati sanitari provenienti da oltre 200.000 donne e uomini arruolati nel Nurses’ Health Study I e II e nel Health Professionals Follow-Up Study. I partecipanti erano liberi da malattie croniche maggiori all’inizio dello studio e hanno completato questionari dietetici ogni quattro anni per un massimo di 34 anni. Le diete dei partecipanti sono state valutate in base all’assunzione di 15 gruppi alimentari — tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci — per quantificare l’adesione alla PHD.

Lo studio ha rilevato che il rischio di morte prematura era del 30% inferiore nel 10% dei partecipanti più aderenti alla PHD rispetto a quelli nel 10% meno aderenti. Ogni causa principale di morte, inclusi cancro, malattie cardiache e polmonari, era inferiore con una maggiore adesione a questo modello dietetico. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che coloro che seguivano maggiormente la PHD avevano un impatto ambientale sostanzialmente inferiore rispetto a quelli meno aderenti, inclusa una riduzione del 29% delle emissioni di gas serra, del 21% delle necessità di fertilizzanti e del 51% dell’uso del suolo.

I ricercatori hanno notato che la riduzione dell’uso del suolo è particolarmente importante come facilitatrice della riforestazione, vista come un modo efficace per ridurre ulteriormente i livelli di gas serra che stanno guidando il cambiamento climatico. Secondo quanto affermato da Willett., i risultati dello studio mostrano quanto siano collegati la salute umana e quella planetaria. Mangiare in modo salutare aumenta la sostenibilità ambientale, la quale a sua volta è essenziale per la salute e il benessere di ogni persona sulla Terra.