Bevande detox per depurarci in estate

D’estate abbiamo bisogno di seguire un'alimentazione a base di cibi che contengano maggiori quantità di acqua per espellere le tossine e quindi depurare l'organismo. Durante la stagione estiva in effetti desideriamo alimenti freschi leggeri e dissetanti che possano farci sentire meno il caldo che caratterizza questa stagione. In particolare va considerato che il nostro organismo elimina in media circa 2,5 litri di acqua al giorno, è questa quindi la quantità che va reintegrata nell'arco delle 24 ore. Le bevande detox o centrifugati sono a base di frutta fresca e verdure a cui possiamo aggiungere anche delle spezie. Vanno bevute appena pronte per non perdere il carico di vitamine. Dissetanti e poco caloriche possiamo assumerle in momenti diversi della giornata: ad esempio possiamo iniziare la mattina ancora prima della colazione con un succo detox e concludere la giornata con una tisana depurativa. Di seguito le bevande detox più indicate per l'estate.

. E' una delle bevande disintossicanti più conosciute. Gli esperti consigliano di berla al mattino a digiuno, un vero e proprio toccasana. In effetti l'aggiunta del limone aromatizza l'acqua conferendole un sapore che rinfresca e disseta. Il limone regola il ph, ha un effetto benefico sulla pelle e aiuta a perdere peso. Se vi aggiungiamo anche lo zenzero e la menta realizziamo una bevanda che attiva il metabolismo e aiuta la digestione.I mirtilli ci apportano antiossidanti, l'arancia ci fornisce vitamine. Assieme questi due frutti hanno un effetto purificante che contrasta anche i radicali liberi.E' una tisana davvero molto semplice da preparare: le foglie di questa pianta hanno un effetto tonico energizzante oltre che antiossidante, per cui è utile in caso di stanchezza fisica e psicologica. D'estate possiamo gustarlo freddo. Le foglie di tè verde possiamo procurarcele agevolmente in farmacia o in erboristeria.Si tratta di un frullato rinfrescante che è particolarmente indicato a chi soffre di ristagno di liquidi localizzato su cosce e ventre. Per ottenere maggiori risultati è consigliabile bere questoal mattino. Il cetriolo è diuretico e antiossidante e contiene l'acido tartarico che favorisce la perdita di peso, la mela verde è poco calorica, ci apporta vitamine, sali minerali, flavonoidi e polifenoli, tutti elementi benefici per l'organismo. Ha anche un effetto antinfiammatorio. Dello zenzero si sottolinea l'azione antinfiammatoria, in realtà è utile anche per chi sta seguendo una dieta dimagrante in quanto favorisce la perdita del grasso localizzato, soprattutto sull'addome. Lo si può consumare fresco a fettine oppure grattugiato: in questo modo possiamo beneficiare a pieno delle sue numerose proprietà benefiche.