Chi l'ha visto? Trovato morto Luca Rametta

Belvedere, Siracusa - Epilogo tragico, purtroppo, per Luca Rametta, l’uomo scomparso questa mattina da Solarino e la cui sparizione era stata denunciata sui social dalla sorella. Il 44enne è stato trovato morto a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, in contrada Belfronte tra Floridia e Belvedere. Da un primo accertamento l’uomo potrebbe avere accusato un malore e non sarebbe riuscito a chiedere aiuto. Sarà comunque l’ispezione cadaverica ad accertare le cause della morte. La scomparsa di Rametta ha tenuto in ansia l’intera comunità solarinese, paese dove risiede la famiglia. Nel tardo pomeriggio, purtroppo, tutte le speranze sono svanite con la notizia del ritrovamento del suo corpo.