Blue Monday, origine e significato del giorno più triste dell'anno

Oggi vi sentite particolarmente tristi e malinconici? Niente paura, oggi è lunedi ma non uno qualsiasi , oggi è il giorno più triste è malinconico della'anno.....Tra bufala parascientifica e festività ormai diffusa nel mondo delle vendite online, con sconti e occasioni, ecco cos'è davvero il lunedì più triste

Dal 2005, il Blue Monday, ovvero il terzo lunedì di gennaio, è considerato il giorno più malinconico e triste dell’anno.

Ma sarà davvero così?

Si chiama “Blue Monday”, ed è considerato il giorno più triste dell’anno. L’origine del giorno più triste dell’anno, tanto malinconico e tutto inglese, è da ricercare in un’equazione matematica. Cliff Arnall, tutor presso il Center for Lifelong Learning, un centro di istruzione collegato all’Università di Cardiff, ha trovato la formula per calcolare il giorno più “nero” dell’anno. Non tutti conoscono l’origine di questo giorno, né le motivazioni per cui il blu è associato al malumore e agli stati depressivi nel mondo anglosassone.

Il Blue Monday è un giorno particolare che cade sempre il terzo lunedì dell'anno e suona ufficialmente come il ritorno vero e proprio alla vita di sempre, dopo la lunga pausa delle vacanze natalizie. Si tratta semplicemente di una data nata da un misto di psicologia e matematica, che trova delle giustificazioni al comune, e comprensibile, senso di tristezza e malinconia che ci coglie in questo particolare periodo dell'anno. Qui di seguito ti spieghiamo il significato, l'origine del Blue Monday

Blue Monday, com’è nata la teoria del giorno più triste dell’anno?

L’idea è nata con uno studio del 2005, riportato dal canale televisivo britannico Sky Travel, la cui validità scientifica è da sempre stata messa in discussione. Gli autori avrebbero calcolato la data del lunedì triste utilizzando un’equazione, che dimostrerebbe il giorno peggiore dell’anno per gli occidentali.

In realtà dietro la ricerca, attribuita allo psicologo Cliff Arnall, dell’Università di Cardiff, sarebbe stato scritto da un’agenzia di comunicazione, pioniera del social media marketing. Su The Guardian l’ateneo inglese ha preso le distanze dallo studioso, ma questo non ha fermato la fama crescente del Blue Monday.

La teoria alla base spiega che le persone si sentono di malumore perché inconsciamente il cervello, all’inizio della seconda settimana lavorativa del mese, realizza che sono finite le festività natalizie, e che prima di un ulteriore stacco dalle attività professionali sarà necessario attendere a lungo. Come già detto, non esiste alcuna prova scientifica di questo.

Blue Monday: perché il blu è associato a questo lunedì e alla tristezza

Il colore blu è associato nel mondo anglossassone alla tristezza, alla morte e alla depressione, come mostra l’uso dell’espressione idiomatica “feeling blue“, ovvero “sentirsi blu”. Ci sono diverse spiegazioni per questo modo di dire.

Tradizionalmente questo colore è associato alla morte di un capitano o di un alto ufficiale della marina. Nella nave dove il deceduto prestava servizio veniva issata una bandiera blu, il solenne colore dell’oceano e del lutto tra chi naviga.

Nelle culture dell’Africa dell’Ovest, inoltre, i vestiti blu indigo, estratto dalla pianta indigofera tinctoria, sono utilizzati per i riti funebri. Questa usanza è arrivata negli Stati Uniti con lo schiavismo, dove nei campi di cotone i neri iniziavano a comporre i canti per piangere la libertà morta, che hanno dato origine proprio al blues.

I poeti e gli scrittori anglosassoni, inoltre, hanno usato in diverse circostanze il blu come colore della tristezza. A iniziare da Geoffrey Chaucer, padre della letteratura inglese, nel suo The Complaint of Mars, scritto nella seconda metà del Trecento.

Blue Monday: origine e significato del giorno più triste dell'anno, dal colore del lutto agli sconti online

Blue Monday ora sinonimo di sconti, come il Black Friday e il Cyber Monday

Tornando al Blue Monday, nei tre lustri dalla sua comparsa, questa teoria ha ispirato a sua volta artisti e cantanti, anche se deve la sua popolarità principalmente ai meme, le vignette umoristiche di Facebook, e alla pubblicità. Come il Black Friday e il Cyber Monday, infatti, anche il Blue Monday è entrato nel calendario delle grandi catene di distribuzione e nei colossi delle vendite online, che propongono la terapia dello shopping ai propri clienti, con sconti e occasioni che dovrebbero tirare su il morale. Anche se a detta di molti, per superare il Blue Monday bisogna prenotare un viaggio.

Consigli per contrastare la tristezza da Blue Monday

Ecco dunque qualche consiglio per contrastare la tristezza da Blue Monday, di cui potete servirvi anche in altri lunedì di gennaio e dell'anno o in qualsiasi altro momento buio e non propriamente felice.

- Un ottimo antidoto alla tristezza è l'attività fisica: lo sport infatti stimola la produzione di endorfine, che influiscono sul benessere psico-fisico dell'organismo. È però fondamentale scegliere un tipo di attività che amate: non dovete fare sport forzatamente, ma cecare di renderlo il più piacevole possibile con le discipline che più apprezzate. Anche una semplice camminata può essere un ottimo modo per rimettere in moto le endorfine e scacciare cattivi pensieri.

- Concedetevi delle piccole gioie culinarie: un dolcetto che amate tanto o una pizza, ad esempio. Insomma, nei giorni più bui, coccolarsi con un piccolo premio alimentare fa solo bene. Penserete alla dieta quando l'umore sarà più roseo e stabile.

- Cercate di circondarvi di persone positive che vi facciano sorridere e non pesino ulteriormente sul vostro senso di malessere. A volte la giusta chiacchierata con l'amica del cuore ha un potere salvifico incredibile.

In definitiva, ritagliatevi del tempo per fare ciò che amate. Lo scopo è quello di ritrovare un'oasi di serenità e contrastare la tristezza partendo dalle passioni e da ciò che più vi fa stare bene