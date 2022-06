La dieta di Elettra Lamborghini: cosa mangia per un fisico magro e tonico

Elettra Lamborghini nel corso dell’ultimo anno ha ritrovato la sua perfetta forma fisica, con tanto di addominali in evidenza, frutto di un duro allenamento e una dieta vegetariana. Convertita al mondo vegetariano nel 2019 a causa di analisi "sballate": ecco la dieta di Elettra Lamborghini e segreti per avere un fisico magro e tonico

E’ uno dei personaggi più popolari ed in voga tra i più giovani, Elettra Lamborghini è venuta alla ribalta per la sua partecipazione nel docu-reality di MTV Riccanza e per essere stata uno dei giudici di The Voice of Italy insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio.

Dietro quelle esperienze e al successo legato ai suoi brani, per Elettra si aprono le strade della discografia e della televisione. Infatti partecipa al Festival di Sanremo, pubblica il suo primo album in studio Twerking Queen e viene chiamata da Ilary Blasi per partecipare come opinionista all’Isola dei Famosi. Proprio in quest’ultima veste non è piaciuta tantissimo, ricevendo alcune critiche.

Critiche professionali a parte, in tutto quello che ha fatto, Elettra si è sempre mostrata in gran forma. Qualcuno ha notato che a volte sembra più magra ed altre meno, in quanto il suo fisico, come quello di qualsiasi altra persona, dipende molto dall’abbigliamento che sceglie. Tuttavia, l’ereditiera è tonificata in modo perfetto. Un risultato ottenuto grazie ad uno stile di vita e alimentare equilibrato.

Contrariamente a quello che sembra la dieta di Elettra Lamborghini non è un segreto di stato e i suoi accorgimenti per un fisico magro e tonico sono figli di due fattori: attività fisica specie quando lo richiedessero le circostanze e cibi decisamente sani.



I valori alti e la scelta drastica del 2019

C’è un antefatto: nel 2019 Elettra ha dovuto cambiare le sue abitudini alimentari a causa della bilirubina troppo alta. Perciò ha deciso di diventare vegetariana, soprattutto dopo aver letto di come viene prodotta la carne.

Attenzione però, si tratta di una categoria molto particolare di cibi, accessibili a tutti ma che implicano una scelta di vita precisa.

Il “segreto” della dieta di Elettra Lamborghini

Ma come fa la cantante e regina del twerking e tenere in gran conto le abitudini a tavola con cui coniuga forme fisiche e forma del fisico? Con una parola che è una formula: Elettra Lamborghini è vegetariana ed il suo fisico perfetto è anche il prodotto di una sana alimentazione.

Ecco spiegato dunque il miracolo di una vera icona curvy che però ha saputo dare al suo fisico un aspetto decisamente tonico, con addominali scolpiti frutto di ore di allenamento.

L’artista, in particolar modo, avrebbe perso circa sei chili in poco più di due settimane. Come si articoli nel dettaglio l’alimentazione quotidiana della regina del twerking non è stato reso noto, anche se complice del dimagrimento repentino troviamo anche l’intensa attività fisica che la Lamborghini segue ogni giorno.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui dato che Elettra Lamborghini in questi ultimi anni ha cercato di prendersi cura si sé stessa in vari modi e quindi non solo attraverso il cambiamento del suo piano alimentare, dato che la stessa ha ammesso che diverso tempo fa ha smesso anche di fumare evitando anche di stare al fianco degli amici che, ancora oggi, godono dei loro momenti di relax con una sigaretta in mano.

La dieta di Elettra Lamborghini: cosa mangia per un fisico magro e tonico

Tanta frutta e verdura, poi i classici succedanei vegetali delle proteine animali. Quali sono? Legumi, soia in varie forme e tofu. Elettra è seguita da nutrizionisti e personal trainer e nella sua conquista di un fisico bello e sano ha una skill in più: Elettra Lamborghini non tocca praticamente mai, o in maniera talmente minimal da non fare testo, l’alcol.