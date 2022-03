Dieta delle mele: schema tipo per perdere 5 kg in 15 giorni

La dieta delle mele è perfetta per depurare il corpo e perdere peso grazie al potere saziante delle mele e alla loro bassa componente calorica. Con la dieta della mela sembra essere possibile perdere fino a 5 chili in quindici giorni, ovviamente essendo un regime alimentare poco equilibrato e molto restrittivo è bene rivolgersi a un medico o a un nutrizionista nel caso in cui la si volesse seguire.

“Una mela al giorno toglie il medico di torno” e in più fa dimagrire, si potrebbe aggiungere.

Ma cos’è davvero la dieta della mela, come funziona e quali sono benefici e controindicazioni legati a questo particolare regime alimentare?

Scopriamolo insieme analizzando meglio le peculiarità di questa strategia alimentare molto in voga che ci permette di dimagrire e disintossicarci, scoprite lo schema della dieta tipo. Esistono diverse versioni della dieta delle mele, quella più comune è la dieta delle mele di tre giorni. Lo schema di seguito che vi proponiamo è di due settimane, più soft e vi permetterà di perdere 5 kg in quindici giorni

In vista della bella stagione e l’arrivo finalmente della Primavera, la dieta delle mele è utile per dimagrire perdendo velocemente peso con risultati garantiti in soli quindici giorni. Una delle diete più semplici ed efficace per normalizzare il peso che permette di ottenere risultati tangibili in breve tempo, accanto ad una correttà attività fisica e ad una corretta idratazione.

La dieta si basa sulle proprietà benefiche delle mele e sugli effetti benefici sul corpo di fibre di pectina, fibre, vitamine, acidi della frutta e altre sostanze utili in esse contenute.

Dieta delle mele perfetta per dimagrire e disintossicarsi

Come funziona la dieta delle mele?

La prima è dedicata al disintossicare l’organismo, durante la seconda invece si alternano giorni in cui si segue un’alimentazione più completa ad altri in cui ci si concede solo questo frutto.

La mela è nota fin dall’antichità per essere un vero toccasana grazie al suo grande apporto di fibre e vitamine per il nostro organismo. Tali principi nutritivi permettono infatti di migliorare le funzionalità intestinali. Proprio per questa sua caratteristica è alla base di moltissimi tipi di diete. Una delle più efficaci è appunto quella che prevede il consumo praticamente esclusivo del frutto.

Questo genere di regime alimentare pur promettendo ottimi risultati deve essere però limitato nel tempo. Dopodiché è necessario attenersi a una sana e corretta alimentazione integrando le mele con altri alimenti in una dieta sana ed equilibrata.

Dieta delle mele: schema tipo per perdere 5 kg in 15 giorni

La dieta delle mele, come già anticipato è strutturata in due settimane. La prima è dedicata al disintossicare l’organismo attraverso un’alimentazione esclusiva di mele. Durante la seconda invece si alternano giorni in cui si segue un’alimentazione più completa ad altri in cui ci si concede solo questo frutto.

Dieta delle mele: prima settimana

Primo giorno: Si inizia con il consumare un chilo e mezzo di mele a cui si aggiungono due litri di acqua. È possibile inoltre bere anche tisane, té o caffè purché siano senza zucchero e in quantità ridotte. Il primo giorno infatti è dedicato al “detox”.

Secondo e terzo giorno: A colazione bisogna mangiare una mela. A pranzo due e a cena una mela insieme a un’insalata mista condita con un cucchiaino d’olio.

Quarto, quinto, sesto e settimo giorno: A colazione sono concesse una mela e una tisana oppure una mela e una tazza di latte e cereali. A metà mattinata è bene consumare uno yogurt magro. A pranzo si possono introdurre delle proteine affiancando a una mela una fettina di tacchino con contorno di spinaci oppure del petto di pollo o una fettina di salmone accompagnati da verdure oppure una porzione di formaggio magro e insalata. A cena oltre alla mela si possono consumare 50 g di riso in bianco e un’insalata mista.

Durante la seconda settimana della dieta delle mele occorre alternare i giorni di un programma alimentare più vario a quelli cosiddetti “detox”, durante i quali cioè si consumano esclusivamente solo un chilo e mezzo di mele.

Dieta delle mele seconda settimana:

Primo giorno: A colazione insieme a una mela si può anche consumare una tazza di latte e cereali. A pranzo oltre all’immancabile frutto anche due uova e due fette di pane integrale. A metà pomeriggio è concesso uno spuntino con uno yogurt bianco. A cena una mela e un trancio di salmone in bianco con un’insalata mista di contorno.

Secondo giorno: “Detox”: un chilo e mezzo di mele da mangiare durante tutta la giornata con due litri d’acqua.

Terzo giorno: A colazione sono previste una mela, una tazza di latte con muesli di cereali e frutta secca. A pranzo, una mela e un’insalata di pomodori e tonno con due gallette di riso. Come spuntino di metà pomeriggio è consentita una tisana drenante. A cena una mela e un filetto di merluzzo al forno con un piatto di verdure bollite.

Quarto giorno: “Detox”: un chilo e mezzo di mele da mangiare durante tutta la giornata con due litri d’acqua.

Quinto giorno: A colazione una mela e una tazza di latte e cereali. A pranzo un’insalata di pollo, due gallette di riso e una mela. Come spuntino del pomeriggio è concesso uno yogurt magro. A cena una fettina di vitello con contorno di verdure bollite e una mela.

Sesto giorno: “Detox”: un chilo e mezzo di mele da mangiare durante tutta la giornata con due litri d’acqua.