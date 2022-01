La dieta detox ci permette di depurare l'organismo, ma può essere seguita (unicamente sotto stretto controllo medico) solo per brevi periodi, magari per stare meglio dopo un periodo di alimentazione sregolata: ecco come funziona, scopri il menù settimanale da seguire a casa, in maniera pratica e dettagliata



Cosa è la dieta detox? Dimagrire in poco tempo è possibile grazie a una dieta disintossicante. Se per un periodo avete mangiata troppo e male - magari dopo le feste natalizie o le vacanze - una dieta depurativa che aiuta anche dimagrire, può essere utile a darci una sferzata di energia. Scopriamo come funziona la dieta detox e ricordiamo sempre che per stare meglio è bene unire alla cura dell'alimentazione anche l'attività fisica, che è sempre un prezioso alleato della linea.

Dieta Detox: il menù settimanale da seguire, pratico e dettagliato

Il menù della seguente dieta detox è principalmente indicata per mirare ad una eliminazione delle scorie presenti nel corpo. I periodi nei quali si deve praticare questa dieta sono molto corti, generalmente un massimo di 3 giorni per poi tornare ad un regime alimentare più ricco. Vi ricordiamo ancora di consultare sempre un medico oppure un nutrizionista prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta.

La dieta detox, visto che come abbiamo detto deve purificare ed esclude del tutto alcuni alimenti, non può essere portata avanti che per pochi giorni e sotto stretta sorveglianza medica. Ecco perché non vi forniremo un vero e proprio menù della dieta detox di 3

Mercoledì

Colazione: 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con olio e 1 cucchiaio di parmigiano

Merenda: 120 g di frutti rossi

Cena: orata al forno, verdure a scelta, 40 g di pane

Giovedì

Colazione: 1 tazza di tè verde, 2 gallette di riso o grano saraceno o 2 fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di miele

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con verdure cotte o crude a scelta

Merenda: 1 tisana drenante, 50 grammi di bresaola

Cena: vellutata di carote con 6 gallette di riso

Venerdì

Colazione: 1 tazza di tè verde, 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: 1 succo di frutta senza zucchero

Pranzo: salmone alla piastra, verdure a scelta, 40 g di pane integrale

Merenda: 1 frutto fresco

Cena: pasta di grano saraceno con verdure cotte a scelta

Sabato

Colazione: 1 tazza di tè verde, 2 gallette di riso o grano saraceno o 2 fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di marmellata senza zuccheri

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di quinoa con pomodoro fresco e basilico, insalata mista

Merenda: 1 frutto a scelta

Cena: pesce azzurro a scelta al forno, verdure a scelta, 4 gallette.

Domenica

Colazione: 1 tazza di tè verde, 2 gallette di riso o grano saraceno o 2 fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di miele

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di riso integrale con verdure a scelta

Merenda: 1 tisana drenante a base di zenzero e limone, 50 grammi di bresaola

Cena: tonno al naturale con verdure a scelta e 40 g di pane integrale

La dieta detox fa male?

La dieta detox è prima di tutto una dieta depurativa che aiuta a purificarsi dalle tossine e a ritrovare un equilibrio. Si basa sul consumo di fibre e liquidi e la sua caratteristica è proprio l’eliminazione quasi totale di grassi e proteine. Gli alimenti detox sono quelli ricchi di acqua, fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti, quindi verdure e frutta. Questo regime che dice addio ai cibi intossicanti che appesantiscono l’organismo e contengono proteine animali, grassi cattivi e colesterolo, va seguito per un periodo ristretto. Aumenta le difese e aiuta a ottenere i giusti livelli di energia e vitalità. Migliora il nostro stato d’animo. Da associare sempre alla attività fisica, come delle lunghe passeggiate e agli esercizi di respirazione profonda.