Dieta di gennaio: ecco come tornare velocemente in forma dopo le feste!

Durante le feste, tra pranzi di Natale e cenoni vari, sicuramente abbiamo fatto qualche sgarro, ma niente panico. Per molti è il momento di cominciare la nuova dieta.

La dieta dopo le feste da iniziare a gennaio può essere seguita da un esperto ma, con le giuste accortezze e se non si hanno grosse esigenze, si può fare anche in autonomia. Premesso ciò in questo mese ci sono sicuramente degli alimenti di stagione che si possono mangiare e si possono inserire nella dieta che offrono dei benefici molto interessanti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i giusti cibi da inserire. Con la dieta di gennaio è possibile tornare in forma velocemente, depurare l’organismo e perdere quei chili che abbiamo preso durante le abbuffate.

Questa è la nuova soluzione per tutti coloro che sono preoccupati di rientrare al lavoro con dei chili visibilmente acquisiti o di rientrare nei mtici jeans... La dieta di Gennaio è una dieta ideale per depurarsi e perdere peso in maniera facile e veloce a patto però di prediligere cibi disintossicanti per eliminare le tossine in eccesso, bere molta acqua, (aiutatevi con le tisane) e ricordatevi di fare attività fisica due o meglio tre volte a settimana. Bastano trenta minuti, o se siete pigri su You tube, potrete trovare degi ottimi canali che possono esservi di aiuto. Scopriamo insieme meglio come comportarci affinchè la dieta di Gennaio "dia i suoi frutti".

Dieta di gennaio: come tornare in forma velocemente dopo le Feste!

In seguito alle feste è ora di correre ai ripari per tornare in forma, per farlo è necessario depurare l’organismo dalle tossine in eccesso. Per prima cosa dobbiamo assolutamente rinunciare per tutto il mese ai piatti calorici e ai dolci. Inoltre dobbiamo prediligere i cibi disintossicanti e assumere grandi quantità di acqua e tisane. Ricordatevi che anche i metodi di cottura sono importanti, dite addio ai soffritti, intingoli e salse troppo saporite. Attenti al sale in cucina.

Come impostare la dieta da gennaio: che cosa si può mangiare

Un errore fondamentale da evitare è quello di saltare i pasti. Questo meccanismo scatena la fame nervosa e finiamo per accumulare molta fame e fare nuovamente delle abbuffate. Il risultato è ingrassare nuovamente. Quindi è importante iniziare la giornata con una sana e abbondante colazione, a base di frutta e tisane. In seguito potete optare per dei pasti nutrienti e regolari.

In una dieta è sicuramente fondamentale inserire sempre frutta e verdura, meglio ancora se di stagione. A gennaio per esempio il consumo di arance è molto importante perché porta al corpo Vitamina C, senza dimentica un buon apporto di zuccheri. Si può mangiare a colazione, magari sotto forma di spremuta. Discorso simile per altri frutti come: il kiwi, le pere e le mele. Scegliete le arance, i mandarini, le mele e le pere.



Le verdure invernali nella dieta di Gennaio

Per quanto riguarda invece la verdura si consiglia l’assunzione di alimenti come il finocchio, i broccoli o i carciofi. Magari si può optare per dei pasti caldi e salutare come delle vellutate o dei minestroni che, tra l’altro, sono pure molto gustosi. Chiaramente in una dieta non devono mancare anche la carne (per chi la mangia) e il pesce. Importantissimi i carboidrati. In molti tendono a non consumare questo tipo di alimento proprio per non ingrassare. In realtà, consumato nella giusta quantità come ogni altro tipo di cibo, il carboidrato fa bene al corpo e al sistema. Si può optare, per esempio, per un piatto con dei carboidrati poveri proprio per non appesantire.

Quali alimenti prediligere per depurarsi a Gennaio?

Gli alimenti ideali per depurarsi sono: le biete, i carciofi, i broccoli e i cavoli, poiché favoriscono i movimenti intestinali. Gli altri pasti devono essere poveri di carboidrati e potete prediligere le proteine vegetali.Vi ricordiamo inoltre di bere molta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, di stare lontani dai vizi dell’alcol e del fumo. In più cercate di fare dell’attività fisica, potete approfittare delle vacanze per fare almeno una passeggiata di mezz’ora al giorno all’aria aperta. I risultati arriveranno ben presto!