Dieta: meglio la pasta o il riso?

Chi si mette a dieta talvolta si trova davanti a un bivio: meglio la pasta o il riso se stiamo seguendo una dieta per perdere peso? In effetti sia l'uno che l'altro sono spesso ritenuti a torto i responsabili dell'aumento di peso. In molte diete gli alimenti che vengono eliminati o ridotti nettamente sono proprio la pasta e il riso. In realtà per rispondere a questa domanda bisogna tenere conto delle proprietà nutrizionali e dietetiche di questi due alimenti.

Riso o pasta per la dieta?

Partiamo dal confronto calorico. Cento grammi di riso ci apportano circa 350 calorie, la pasta 370 calorie poco di più ed in effetti in sostanza cambia poco. Bisogna infatti considerare che l'acqua che questi alimenti assorbono poi in cottura determina questi valori: 120 kcal/hg per il riso e 160 kcal/hg per la pasta. Questa differenza si deve al fatto che il riso rispetto alla pasta è in grado di assorbire una maggiore quantità di acqua. La pasta quindi anche se di poco presenta un apporto calorico superiore rispetto al riso. Pertanto quest'ultimo sembrerebbe più adatto ad alcune diete. Per una valutazione personalizzata in ogni caso bisogna sempre rivolgersi al proprio medico o a un nutrizionista.

Pasta e riso: valori nutrizionali

Per quanto riguarda invece il confronto dei valori nutrizionali, la pasta è più ricca di proteine: 10-11 grammi contro i 6-7 del riso e anche di fibre e lipidi. Il riso invece contiene una maggiore quantità di carboidrati che ne rende leggermente superiore l'indice glicemico.

Pasta e riso: quale dei due scegliere per la dieta?

In effetti non è tanto la pasta in sè a fare ingrassare quanto i sughi con cui la condiamo. Un condimento a base di verdure infatti già riequilibra l'apporto calorico della pasta. Il riso invece presenta il vantaggio di avere una minor densità calorica una volta cotto, per cui possiamo consumarne una porzione più piccola e quindi meno calorica. Certamente è vero che se eliminiamo pasta e riso dalla dieta riusciremo a dimagrire a causa della riduzione delle calorie, ma in realtà secondo gli esperti per dimagrire in modo salutare, pasta riso e gli altri alimenti che contengono carboidrati non vanno eliminati bensì cucinati in maniera sana. Un piccolo segreto per cucinare la pasta e il riso in maniera sana e quindi rendere meno impattanti sulla linea i grassi presenti nel condimento, consiste nel condire con verdure il nostro piatto di pasta o di riso nella misura di almeno 120-150 grammi per ogni porzione. In questo modo possiamo diminuire la quantità di pasta e riso. Ad esempio i 120 grammi di pasta o riso che siamo soliti mangiare potrebbero diminuire fino a 80-70 grammi grazie alla verdura che aggiungiamo al sugo. In questo modo riduciamo le calorie in maniera significativa e non andiamo a penalizzare il gusto.