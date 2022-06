Dieta pancia piatta: il menù per sgonfiare l’addome in 7 giorni

Pancia piatta: scopri il menu settimanale per perdere peso in sette giorni

Uomini e donne vorrebbero tutti poter mostrare una pancia piatta e tonica a dispetto della "prova costume", sia per una ragione di estetica ma anche di salute. Avere un addome senza grasso in eccesso è uno degli obiettivi principali di chi sta seguendo un regime dimagrante. Purtroppo, però, non è facile ottenere questo risultato, soprattutto se si tratta di una dieta pancia piatta veloce. In realtà, prima di incidere sul grasso addominale, una dieta corretta dovrebbe far perdere peso in generale, per questo è preferibile che sia un po' più lunga e strutturata.

Ma tuttavia esiste una dieta per sgonfiare la pancia e restringere la zona addominale in pochi giorni, lo sapevi? Ebbene si, la dieta pancia piatta è studiata proprio per sgonfiare la pancia. Come? Semplice: attraverso la scelta di cibi ricchi di fibre e acqua.

Questo tipo di dieta sgonfia pancia è particolarmente efficace per chi desidera eliminare il grasso addominale e perdere i centimetri che appesantiscono il giro vita. In ogni caso, è bene ricordare che una dieta per quanto efficace non avrà effetti duraturi senza una buona dose di attività fisica. Quindi rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a lavorare per dimagrire la pancia!

Per contrastare e dire addio all'odiosissimo e tanto diffuso gonfiore addominale, eccovi un menù della settimana con alimenti dalla spiccata azione ormonale funzionale per il raggiungimento di una pancia sgonfia e piatta in sette giorni. Ricordatevi che la sola dieta non basta, abbinate una giusta idratzione e della regolare attività fisica.

Ecco lo schema settimanale con il menù giorno per giorno!

Lunedì

Colazione: Tisana al finocchio + pane tostato con olio evo e qualche foglia di basilico

Spuntino: mela cotta al forno con spolverata di cannella

Pranzo: pasta integrale con rucola al profumo di zenzero e salmone selvaggio + insalata di finocchi

Spuntino: yogurt bianco magro + frutti rossi

Cena: omelette con crema di avocado al lime + cicoria ripassata in padella + pane integrale tostato

Martedì

Colazione: latte parzialmente scremato di vacca + pane integrale tostato + marmellata senza zuccheri

Spuntino: kiwi + frutta secca

Pranzo: petto di pollo con zenzero, scorza di limone e menta + insalata di carciofi crudi + pane integrale tostato

Spuntino: ½ avocado con olio, limone e spolverata di cacao amaro

Cena: Spaghetti integrali con ricotta vaccina e zucchine

Mercoledì

Colazione: Tisana al cardamomo + pane tostato con olio evo e qualche foglia di basilico

Spuntino: yogurt bianco magro + frutti rossi

Pranzo: Spaghetti integrali con pesce spada e melanzane

Spuntino: mela cotta al forno con spolverata di cannella

Cena: carpaccio di bresaola + insalata di radicchio rosso + pane integrale tostato

Giovedì

Colazione: yogurt bianco magro + fiocchi d'avena + frutti rossi

Spuntino: ½ avocado con olio, limone e spolverata di cacao amaro

Pranzo: Riso integrale, gamberetti e zucchine

Spuntino: kiwi + frutta secca + tisana al finocchio

Cena: tagliata di petto di tacchino + insalata di finocchi al lime + pane integrale tostato

Venerdì

Colazione: Tisana al finocchio + pane tostato con olio evo e qualche foglia di basilico

Spuntino: frutti rossi + frutta secca

Pranzo: frittata con zenzero ed erbe aromatiche + melanzane grigliate + pane integrale tostato

Spuntino: mela cotta al forno con spolverata di cannella

Cena: farro con pomodorini, basilico e trancio di merluzzo + insalata di carciofi crudi

Sabato

Colazione: latte parzialmente scremato di vacca + pane integrale tostato + marmellata senza zuccheri

Spuntino: kiwi + frutta secca

Pranzo: Pasta di grano saraceno con tonno al naturale + insalata di radicchio, zenzero e timo

Spuntino: ½ avocado con olio, limone e spolverata di cacao amaro + tisana al finocchio

Cena: pizza di alici al forno con peperoncino e finocchi + pane integrale tostato

Domenica

Colazione: yogurt bianco magro + fiocchi d'avena + frutti rossi

Spuntino: ½ avocado con olio, limone e spolverata di cacao amaro + tisana al cardamomo

Pranzo: riso integrale con frutti di mare + insalata di radicchio e finocchi al lime

Spuntino: kiwi + frutta secca

Cena: uova strapazzate + bieta ripassata + pane integrale tostato

Attenzione: si tratta di uno schema dietetico generale, utile nel trattamento del gonfiore addominale, che non tiene conto delle particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche che ne sono la causa.