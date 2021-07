Dieta per rimanere in forma d'estate

Dopo mesi trascorsi in panciolle causa lockdown con l'estate è arrivata l'ora di rimettersi in forma. In effetti siamo ancora in tempo. Dobbiamo però diffidare da chi propone diete che nel giro di due o tre giorni possano farci tornare come nuovi. Diete di questo tipo possono far perdere dei chili, ma si tratta perlopiù di liquidi corporei, che vengono subito ripresi. Ed allora se ci impegniamo a migliorare il nostro stile di vita possiamo perdere peso in maniera sana e graduale. Dieta infatti non è sinonimo di privazione, bensì di buone abitudini alimentari e quindi di un vero e proprio stile di vita per il nostro benessere. Di seguito alcuni consigli.

Dieta per l'estate: dimagrire in maniera sana

Non eliminiamo del tutto i carboidrati. Gli esperti sottolineano che circa il 55-60% delle calorie totali dovrebbe derivare dai carboidrati. Più che altro è meglio preferire quelli integrali per evitare picchi glicemici.

Consumo quotidiano di frutta e verdura. Non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole perché ci apportano nutrienti essenziali, quindi vitamine, fibre, sali minerali e antiossidanti. Oltre a ciò sono anche alimenti che ci saziano e quindi sono particolarmente indicati se siamo a dieta. La verdura in particolare andrebbe consumata ad inizio pasto perchè così ci saziamo prima e miglioriamo anche la digestione.

Riguardo al discorso legato alle proteine, dovremmo limitare il consumo di carne rossa a non più di una o 2 volte alla settimana, il pesce invece lo si può consumare più volte alla settimana alternandolo a uova e legumi.

Non saltiamo mai i pasti, in particolare la colazione. Se li saltiamo rischiamo solo di arrivare più affamati al pasto successivo. Non dimentichiamo che la colazione è il pasto più importante della giornata perché ci fornisce l'energia per affrontarla al meglio.

Gli spuntini spezza fame servono a mantenere attivo il metabolismo. Ideali sono quelli a base di frutta fresca o di poca frutta secca in quanto questi ultimi sono piuttosto calorici. Questi spuntini ci apportano vitamine sali minerali e fibre.

Prestiamo attenzione anche ai metodi di cottura e ai condimenti. Privilegiamo i metodi più semplici quali la cottura a vapore, al forno, oppure la stufatura e la bollitura. Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva è ideale per i condimenti.

Di seguito i consigli che valgono soprattutto per la stagione estiva

Soprattutto d'estate è importante mantenersi idratati. Per una corretta idratazione occorre bere 1,5 2 litri di acqua al giorno. L'acqua ci aiuta anche a perdere peso e a sgonfiarci. Limitiamo invece il consumo del sale che può portarci alla ritenzione idrica e un senso di gonfiore. Possiamo utilmente sostituirlo con le spezie, le erbe aromatiche, l'aceto o il limone. E' importante invece aumentare il consumo di alimenti che contengono il potassio per migliorare i livelli della pressione e la ritenzione dei liquidi. L'organismo non è in grado di produrlo autonomamente, per cui è fondamentale che venga introdotto con l'alimentazione. E' contenuto soprattutto nelle verdure a foglia verde, in zucca, zucchine, pomodori, cetrioli, melanzane patate e anche nella frutta secca. In quantità minore è presente nel pollame, carne rossa, pesce e latticini.