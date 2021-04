Dimagrire in soli quattro giorni con la dieta Natman: cosa mangiare?

Dimagrire in soli quattro giorni, oggi è lunedì, quale giorno migliore per iniziare? Scopriamo cosa mangiare per perdere peso in soli 4 giorni con la dieta Natmn. La dieta Natman è una dieta ipocalorica che si basa principalmente sul consumo di cibi ricchi di proteine e alcuni tipi di frutta e verdura: un regime ipocalorico di soli quattro giorni che promette un dimagrimento veloce. Questa dieta è anche conosciuta come il “regime hostess” perché la sua breve durata la renderebbe una dieta popolare tra gli assistenti di volo. In effetti, una sosta dura tra 3 e 4 giorni. Esattamente lo stesso numero di giorni della dieta Natman. La dieta Natman è un regime alimentare che promette un dimagrimento super veloce, una dieta lampo Chi l'ha provata dice di aver perso fino a 3 chili in soli quattro giorni. Si tratta di una dieta estremamente ipocalorica, di conseguenza prima di provarla vi consigliamo, come facciamo sempre, di rivolvervi ad un esperto nutrizionista o dietista.

Dieta Natman: come funziona?

La dieta Natman si basa principalmente sul consumo di cibi ricchi di proteine e alcuni tipi di frutta e verdura, il tutto però senza esagerare. Bisogna seguirla per quattro giorni al massimo, proprio perché molto restrittiva, e dopo la fase dedicata alla dieta vera e propria segue quella di stabilizzazione dove è possibile aumentare la quantità delle porzioni per un totale di massimo un mese. Secondo i suoi sostenitori, questa dieta sarebbe utile a preservare la massa magra e favorire la perdita di grasso corporeo, inoltre, anche se molto restrittiva, non fa male alla salute proprio perché bisogna seguirla per un limitato periodo di tempo. La velocità con cui viene inclinato l’ago della bilancia verso il basso è il motivo principale per cui questa dieta attira molte persone in cerca di una soluzione rapida al loro sovrappeso. Ma cosa bisogna mangiare?

Dieta Natman: cosa mangiare per perdere peso

Durante la dieta Natman si dovrebbero bere almeno due litri di acqua al giorno. Il caffè o il tè sono ideali per la colazione, però rigorosamente senza zucchero. Per quanto riguarda l'assunzione di proteine, è consigliata la carne di vitello o il petto di pollo, ideali a pranzo e a cena sono poi i fagiolini lessi, uova sode, zucchine grigliate, spinaci lessi. Via libera alla frutta come arance, mandarini, mele ed insalate di rucola, pomodori e lattuga. Per uno spuntino, oltre alla frutta, è possibile optare per dello yogurt magro, succhi di mela, prugna o ananas, meglio se naturali. Per chi non mangia carne sono consigliati il seitan alla piastra o del tofu al naturale. Infine i condimenti: da preferire il succo di limone, dell'aceto balsamico, origano e poco sale.

Come funziona la dieta Natman

La dieta Natman è una dieta facile da seguire: devi solo rispettare il menù prescritto alla lettera.

Questa è una dieta che esclude determinati gruppi alimentari. Grassi, carboidrati (zuccheri e amidi) e prodotti lattiero-caseari non sono ammessi.

I pasti consistono principalmente in porzioni molto piccole di carne alla griglia, frutta e verdura. Gli snack sono vietati. È quindi una dieta ipocalorica molto rigorosa. Il vantaggio dei cibi animali è che sono ricchi di proteine. Le proteine sono i macronutrienti più soddisfacenti dal punto di vista della pienezza. Le proteine causano una diminuzione dell’appetito.

Primi 4 giorni di dieta

Ecco un menù tipico da seguire nei primi quattro giorni di dieta Natman.

1° giorno

Colazione: caffè o tè (senza zucchero), ½ pompelmo

Pranzo: 150 g di manzo, insalata di pomodori, 1 mela

Cena: 2 uova sode, fagiolini, ½ pompelmo

2° giorno

Colazione: caffè o tè (senza zucchero), ½ pompelmo

Pranzo: 150 g di manzo, insalata, 1 bicchiere di succo di pomodoro

Cena: zucchine o cavolfiore, fagiolini, composta senza zucchero

3° giorno

Colazione: caffè o tè (senza zucchero), ½ pompelmo

Pranzo: 150 g di bistecca, insalata di sedano, 1 mela

Cena: 200 g di pollo alla griglia, pomodoro in umido, 1 bicchiere di succo di prugna

4° giorno

Colazione: caffè o tè (senza zucchero), ½ pompelmo

Pranzo: 2 uova sode, fagiolini, 1 bicchiere di succo di pomodoro

Cena: 150 g di manzo, insalata, 1 bicchiere di succo d’ananas (senza zucchero aggiunto)

L’acqua è consentita a volontà durante il giorno. Dopo i primi 4 giorni della dieta Natman, si entra in una fase di stabilizzazione. Questa fase è progettata per prevenire un immediato aumento di peso.

La fase di stabilizzazione dura 7 giorni. Carboidrati, grassi e prodotti lattiero-caseari sono ammessi in piccole quantità.

Controindicazioni

Perdere 3 chili in quattro giorni è sicuramente tanto, proprio per tale motivo vi consigliamo di fare attenzione al classico effetto yo-yo che si osserva nelle persone che seguono diete ipocaloriche ripetute, alternate a periodi di regime libero: in poche parole, dimagrisci durante la dieta e, subito dopo, riprendi esattamente tutti i chili persi, o addirittura qualcuno in più.

Solitamente, all'origine dell'effetto yo-yo c'è una dieta dimagrante eccessivamente restrittiva e poco sana, in conseguenza della quale l'organismo entra in modalità “carestia”, tendendo così a conservare le riserve di grasso e a bruciare di meno. Il metabolismo rallenta e, non appena si ricomincia a mangiare normalmente, ci si ritrova a recuperare tutti i chili persi, se non di più.