Heat It, il nuovo dopopuntura per zanzare Usb

Si chiama Heat It Pro uno dei dopopuntura più originali mai visti: sembra una piccola penna usb, ma in realtà è un'ingegnosa soluzione per trovare subito un po' di sollievo dopo essere stati punti da un insetto. Questo micro gadget sfrutta uno dei metodi più semplici e naturali per combattere il prurito o il fastidio dopo una puntura, ovvero il calore. Heat It Pro si inserisce infatti nella porta usb o lightning dello smartphone e in pochi secondi la sua parte in ceramica viene portata a 50 gradi, così da poggiarla sulla puntura ancora fresca e evitare prurito, gonfiore o dolore, senza dover ricorrere a farmaci o prodotti.

In caso di puntura, uno dei metodi più efficaci e senza particolari controindicazioni è quello di applicare un calore localizzato sulla parte interessata. Heat It Pro ottimizza la procedura con una soluzione tech molto pratica e la pennetta si aggancia facilmente al portachiavi oppure si può riporre nel taschino dei jeans, diventando operativa in pochi secondi. Basta inserirla nella porta usb degli smartphone Android oppure degli ultimi iPhone (ma c'è anche la versione lightning per i precedenti) e l'app companion aprirà automaticamente il menu a display, per scegliere il trattamento più idoneo.