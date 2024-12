L'Alzheimer si manifesta decenni prima dei sintomi, il ricercatore Usa: Ecco 4 campanelli d'allarme

California - Può capitare a tutti di alzarsi con l'idea di andare in cucina per prendere un bicchiere d'acqua e dimenticarsene non appena si mette piede nella stanza. Per quanto questi episodi siano in generale molto comuni, è bene fare attenzione ad alcuni «campanelli d'allarme» che potrebbero indicare la presenza di qualche problema, e in particolare l'insorgenza dell'Alzheimer. A tal proposito il dottor Daniel Amen, psichiatra e ricercatore della California, ha indicato 4 segnali a cui fare attenzione.

Il primo segnale a cui fare attenzione, dice il dottor Amen nel video pubblicato sui social, è il peggioramento della propria memoria negli ultimi 10 anni: «L'80% delle persone afferma che è così, e in questo caso c'è l'80% di probabilità che la situazione continui a peggiorare». Il secondo campanello d'allarme è relativo a una scarsa capacità di giudizio e un'elevata impulsività, il che significa che probabilmente «l'attività dei tuoi lobi frontali, ovvero la parte del cervello che ti "supervisiona", sta diminuendo, e questo non è un bene».

Il terzo elemento è una soglia dell'attenzione particolarmente bassa e la facilità nel distrarsi, ma non una condizione come l'Adhd, quanto più un progressivo peggioramento. L'ultimo segnale è il fatto di essere spesso di cattivo umore, o depressi. Il dottor Amen ha anche indicato alcuni comportamenti che aumentano il rischio di sviluppare la demenza: obesità, carenza di energia, disfunzione erettile e insonnia cronica.