La dieta che previene la depressione

Cibo e umore. Per fuggire dal cattivo umore si finisce spesso per indugiare nei cosiddetti comfort food: un comportamento comprensibile ma che può trasformarsi in un'abitudine rischiosa. Ma illudersi che una dieta ricca di alimenti poco sani e cibi ultralavorati possa essere la risposta ai disturbi dell'umore come la depressione è una strada senza uscita. Secondo un nuovo studio dell’Istituto di Ricerca Hospital del Mar di Barcellona, chi segue una dieta sana corre un rischio minore di soffrire di sintomi o di ricevere una diagnosi di depressione.

La ricerca, pubblicata sull'European Journal of Nutrition, è stata condotta utilizzando i dati del Registre Gironí del Cor (Regicor) per "valutare l'impatto di 4 tipi di diete sane sul rischio di soffrire di sintomi depressivi o di ricevere una diagnosi di depressione", riferiscono gli autori in una nota.

Lo studio ha preso in considerazione più di 3.000 persone, analizzando il punteggio ottenuto da loro seguendo 4 tipi di dieta: mediterranea, dieta per prevenire l'ipertensione, vegetariana e una dieta raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Alla fine del periodo, i partecipanti sono stati intervistati per determinare se mostravano sintomi di depressione e il 6% (184 persone) li presentava, mentre meno del 2% soffriva di depressione grave.

Dai dati in mano ai ricercatori emerge che “migliore è la dieta, minore sarà il rischio di sviluppare depressione” e, in questo senso, la dieta mediterranea è quella dai benefici più evidenti: riduce del 16 % il rischio di soffrire di sintomi di depressione. Non solo: un'ulteriore analisi dei dati ha collegato direttamente la dieta alla diagnosi di depressione, identificando un rischio inferiore del 19% quando si seguono le raccomandazioni della dieta consigliata dall'OMS. Una dieta sana, dunque, avrebbe anche un effetto preventivo.

Insomma, se è vero che modificare la dieta non porrà fine alla depressione, l'alimentazione può svolgere un ruolo importante ed essere un fattore di intervento in più. "La depressione vede in azione molti fattori di rischio, alcuni dei quali non sono modificabili, ma altri, come la dieta, invece possono esserlo. Insomma, cambiare la dieta non curerà la depressione, ma può svolgere un ruolo importante ed essere uno degli interventi da prendere in considerazione, anche se non l'unico", spiegano i ricercatori. "Ecco perché i medici dovrebbero riconoscere che l'attività fisica e la dieta non solo giovano alla salute fisica, ma hanno anche un impatto su quella mentale".