Smettere di mangiare zucchero? Le conseguenze per il tuo corpo

Bianco, dolce e letale. Si dice dello zucchero.

Smettere di mangiare zucchero. Ci abbiamo pensato tutti: come sarebbe una vita senza zucchero? Ma cosa succede al corpo dopo che hai detto "basta"? "I benefici derivanti dall'eliminazione dello zucchero sono quasi immediati: pressione sanguigna più bassa, livelli di grassi e di insulina più sani, migliore digestione, tra gli altri vantaggi", afferma il dottor Eric Pham. Secondo il collega Brian Quebbemann, però, non è facile "darci un taglio", come non è facile il primo periodo dopo l'eliminazione dello zucchero dalla dieta: "Come reagisce il tuo corpo quando lo elimini completamente dalla tua dieta? Non è facile, soprattutto all'inizio. I primi tre giorni sono i più complicati", spiega il medico.

All'inizio è normale sognare ciambelle o cose simili, soprattutto se sei una di quelle persone che fanno colazione così o finiscono la cena con il dessert. La mancanza di zucchero per stimolare il cervello ti fa pensare continuamente ai cibi dolci. Una sfida complicata, lo sappiamo, ma è importante che tu sappia che questo è l'inizio. A poco a poco le cose migliorano e il tuo corpo inizia a sperimentare tutti i tipi di benefici. L’insulina, l’ormone che regola il glucosio, diminuisce per renderlo più stabile. "E anche se all'inizio potresti sentirti un po' stanco, nel giro di pochi giorni ti sentirai meglio", spiega Quebbemann. L'adrenalina aumenterà e aiuterà a scomporre il glicogeno o zucchero immagazzinato nel corpo e verrà rilasciato rapidamente nel flusso sanguigno. “Tutto questo in meno di 24 ore”, aggiunge.

Entro 3-5 giorni dall'inizio della rinuncia allo zucchero, il fegato produrrà chetoni dai grassi poiché non c'è più glucosio, la principale fonte di energia del nostro corpo. In questa fase, entra in chetosi o modalità brucia grassi. Di conseguenza potresti avvertire crampi muscolari, mal di testa e maggiore affaticamento: come puoi vedere, questo è uno degli effetti principali che il tuo corpo sperimenterà quando ridurrà l'assunzione di zucchero. Questo durerà circa una settimana, ma non preoccuparti, "perché quando accadrà ti sentirai molto più energico, concentrato e calmo", dice Quebbemann. È normale che le persone eliminino lo zucchero e gli alimenti ad alto indice glicemico per perdere peso in brevi periodi di tempo, ma i medici non sono sicuri che sia salutare a lungo termine...  Ecco perché la maggior parte delle persone consiglia di mangiare carboidrati. È consigliabile farlo anche quando, ad esempio, si smette di consumare zucchero bianco.