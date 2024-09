Milly Carlucci, la dieta per restare in forma a 70 anni

Milly Carlucci (Camilla Patrizia Carlucci, detta Milly, Sulmona, 1954) il primo ottobre festeggia i 70 anni e svela la sua dieta per rimanere in perfetta forma. Lo fa proprio alla vigilia del via della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda da sabato 28 settembre, in prima serata, su Rai 1. Anche quest'anno il cast è composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto come sempre da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, giunge quest'anno alla sua diciannovesima edizione.

E proprio Milly Carlucci ha svelato il segreto della sua forma perfetta a 70 anni, che festeggerà il prossimo 1 ottobre: una dieta speciale. A Gente, che le regala la copertina in coppia con Alberto Matano, una delle presenze fisse della trasmissione del sabato sera, rivela la sua dieta segreta: «Niente latte e fino a 30 grammi di cioccolato al giorno». Milly è in super forma e spiega: «Insalatine? Affatto... Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare: è vario, sano e ho anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio. Posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno. E a Roma ho trovato un luogo dove fanno il gelato senza latte al cioccolato. Un sogno, sono un donna felice». Milly Carlucci il primo ottobre festeggerà i 70 anni, lei rivela: «Spesso il mio compleanno capita nel clou di un lavoro, come quest'anno, e io sono così presa del progetto che festeggiare passa quasi in secondo piano».