Antonino Cannavacciuolo a dieta, i segreti

Antonino Cannavacciuolo (Vico Equense, Napoli, 1975) è tra gli chef del programma più amati di Masterchef Italia, grazie alla sua preparazione, che non a caso gli ha consentito di ottenere le tre stelle Michelin, e il carattere impetuoso e divertente, perfetto per un talent show. Nel corso di un’itervista, il cuoco stella to ha rivelato molto di sé, svelando aspetti inaspettati.

Cook, sezione dedicata alla cucina del Corriere della Sera ha di recente incontrato Antonino, facendogli anche domande ben specifiche non solo sulla sua esperienza a Masterchef ma anche sulla sua dieta “particolare”: “La merenda per me è il salame, nasco in una famiglia dove si facevano provviste di insaccati. Dunque panino con il salame. Però mia nonna quando ero piccolo mi preparava pane, olio e zucchero”.

“Io da qualche anno sto mangiando sano e in orario. Evito di cenare tardi e ho una educazione alimentare rigorosa” ha poi aggiunto. A quanto pare, quindi, nonostante tutte le bontà di cui ogni giorno è attorniato, Antonino riesce a seguire un percorso dietetico di tutto rispetto. Sarà, ma tale decisione è messa spesso a repentaglio non solo dai piatti sopraffini che prepara nel suo Villa Crespi, premiato anche quest’anno con tre stelle Michelin, il massimo riconoscimento per chi fa una professione come la sua, ma anche dalla sua golosità e voglia di assaggiare tutte le prelibatezze del nostro territorio. Una tentazione che già noi potremmo a stento rifiutare ma che, per chi di queste bontà ne è diventato l’alfiere, diventa praticamente impossibile. Con buona pace dei carboidrati.