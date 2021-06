La Dieta del Semaforo: come scegliere gli alimenti giusti per perdere peso

Dieta del Semaforo: come scegliere gli alimenti giusti per perdere peso ed eliminare i chili di troppo. Possiamo consumare tutto ma con moderazione: ecco il punto forte che permette di dare risultati duraturi senza troppe rinunce e sacrifici.

Per perdere peso ed essere in forma, avere un fisico asciutto e tonico in vista dell’estate, bisogna fare attenzione ad alcuni alimenti prediligendo quelli che hanno poche calorie e grassi. Per questa ragione, la dieta del semaforo è sicuramente il regime adatto. Vediamo il funzionamento e tutti i suoi benefici.

Si tratta semplicemente di porre delle regole a ciò che mettete ogni giorno a tavola, classificando i cibi a seconda dei benefici o della tossicità che apportano all'organismo. Se avete qualche chilo in più da perdere e non riuscite proprio a seguire una dieta, forse vi risulterà più facile avere una lista degli alimenti che potete inserire nel menù e quelli che vanno decisamente evitati. Qualsiasi motivazione abbiate, decidere già dal supermercato cosa mangiare e quindi cosa mettere nel carrello della spesa, vi aiuterà di sicuro a buttare via qualche chilo di troppo, vi permetterà certamente risparmiare qualche euro visto che eliminerete la maggior parte del junk food da cui siamo inevitabilmente attratti e, cosa fondamentale, seguendo la Dieta del Semaforo eliminerete tutti i veleni e le tossine contenute in alcuni cibi raffinati ed apporterete dei grandi benefici alla vostra salute che ne gioverà senz'altro.

La dieta del semaforo per perdere peso

La dieta del semaforo è un regime alimentare che ci permette di perdere i chili in eccesso grazie all'eliminazione (o quasi) di cibi super calorici e che quindi ci fanno ingrassare. Nel dettaglio, nella dieta del semaforo eliminerete la maggior parte del junk food e tutti i veleni e le tossine contenute in alcuni cibi raffinati, apportando così dei grandi benefici alla vostra salute.

Dieta del semaforo, come funziona?

Come funziona la dieta del semaforo? Semplice: bisogna preferire gli alimenti che fanno dimagrire ma non per questo dobbiamo privarci dei quelli più calorici, basta assumerli senza esagerare, evitando magari quelli poco salutari. Partendo dai colori del semaforo, quindi rosso, verde e giallo, dobbiamo dividere la nostra dieta in tre punti e ad ognuno di questi associare determinati tipi di alimenti

Nel colore rosso del semaforo dobbiamo mettere tutti quei cibi da evitare. Nel giallo mettiamo i cibi da consumare con prudenza e moderazione. Infine il verde permette di consumare alimenti liberamente e comprende i cibi salutari. Nella zona rossa troviamo i carboidrati complessi, il riso, i grassi, le patate, i salumi, i formaggi grassi, i dolci, i fritti, il pane e l’alcol. In quella gialla invece troviamo la pasta integrale, il latte parzialmente scremato, le uova, la carne di maiale, l'agnello, i succhi di frutta e le banane. Infine, in quella gialla troviamo la frutta e la verdura, i legumi, i funghi, ricotta e formaggi freschi, il pollo, il tacchino, il pesce e il riso integrale. È importante poi bere molta acqua e praticare regolarmente attività fisica per massimizzare i risultati.

I nutrizionisti consigliano sempre 3 pasti principali, inserendo possibilmente almeno 1/3 delle proteine previste per il fabbisogno giornaliero, a partire dalla prima colazione, per permettere all’organismo di iniziare al meglio la giornata. Il pasto mattutino deve essere sempre abbondante, mentre quello serale deve essere sempre più leggero rispetto agli altri per non appesantire il fegato nelle ore di riposo notturno. Sono consentiti due spuntini extra. Uno a metà mattina e uno a merenda. Oltre all'acqua, vanno bene anche spremute e centrifughe di frutta senza zucchero.

I vantaggi della dieta del semaforo

Questa dieta non elimina drasticamente i cibi, possiamo consumare tutto ma con moderazione. Ed è proprio questo il punto forte di questo regime alimentare, l'estrema semplicità, un'organizzazione ottimale che permette di dare risultati duraturi senza troppe rinunce e sacrifici.

Prima di iniziare qualsiasi dieta raccomandiamo sempre, come è nostra consuetudine, di seguire una moderata attività fisica a prescindere dal regime dietetico prescelto. Le diete aiutano a perdere peso ma il metabolismo ha bisogno necessariamente di una sferzata per funzionare al meglio.