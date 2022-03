La dieta della longevità: ecco cosa mangiare per vivere fino a 10 anni in p

Vivere in modo sano dovrebbe essere sempre la nostra priorità. E per raggiungere tale obiettivo è di sicuro utile mettere insieme una buona attività fisica con una sana alimentazione. Però può esserti utile sapere che tra le tante diete in circolazione ce n’è una in grado di influire sulla longevità e di farci vivere di più, anche fino a 10 anni. Scopriamo insieme di quale dieta si tratta.

Grazie ai progressi scientifici, rispetto a decenni fa si vive più a lungo. Non sempre però la quantità degli anni corrisponde alla qualità della salute e della vita. Con l’avanzare dell’età, infatti, le possibilità di andare incontro a malattie e disturbi aumentano a causa degli stili di vita sbagliati. Tutte le diete, se efficaci e comprovate, fanno bene alla salute, ma ce ne sono alcune, come ad esempio questa dieta, che influiscono anche sulla longevità. Vediamo in che modo.

Per quanto riguarda l’attività fisica ognuno sceglie lo sport che preferisce a seconda di ciò che predilige. Per quanto riguarda la dieta, invece, quella più corretta è meglio che venga indicata e suggerita da un nutrizionista a seconda del fisico e delle esigenze del singolo individuo.

La dieta che può influire sulla longevità

Nonostante l’immortalità non sia alla portata dell’essere umano, ognuno di noi cerca come può di vivere il più a lungo possibile. E uno dei modi migliori per farlo è mangiare bene e stare in forma. Nello specifico, se vogliamo sapere esattamente che cosa mangiare per vivere più a lungo, un recente studio è stato in grado di fornire una risposta.

Dieta: gli alimenti che influenzano la nostra longevità

L’Università di Bergen, in Norvegia, ha infatti analizzato in che modo alcuni alimenti sono in grado di influenzare la longevità di un individuo. Basandosi su metodi e studi realizzati da alcuni loro predecessori, gli studiosi norvegesi sono giunti alla conclusione che la dieta in grado di far vivere più a lungo (fino a 10 anni in più) è ricca di legumi e cereali integrali, che di solito non si trovano ai primi posti tra gli alimenti consigliati dai regimi alimentari.

1 Riducete il consumo di zuccheri semplici

Pasta, pane, dolci, prodotti da forno, snack industriali consumati in eccesso aumentano il rischio di invecchiare prima e ammalarsi di diversi disturbi. «Da una parte favoriscono l’innalzamento della glicemia, dall’altra attivano geni che accelerano i processi degenerativi. Meglio dunque dare priorità nei menù ai carboidrati complessi, presenti in quantità diverse nei cereali integrali, nei legumi e anche nelle verdure».

2 Abbinate la frutta secca a quella fresca

Noci e mandorle sono ideali abbinate alla frutta fresca. «I grassi che contengono ritardano l’assorbimento degli zuccheri della frutta che dovrebbe essere considerata a tavola simile a un dessert, quindi da consumare senza eccessi perché è ricca di zuccheri semplici che favoriscono i processi di invecchiamento».

3 Alternate le verdure crude a quelle cotte

Le verdure devono essere presenti in tutti i pasti della giornata. L’ideale è alternare quelle cotte a quelle crude. Alcune vitamine di cui sono ricche per le loro caratteristiche termolabili vengono perse con la cottura. Altre invece hanno bisogno del calore per essere assorbite meglio. La carota per esempio è ricca di vitamina C, ma solo se viene consumata cruda. Mangiata cotta però è particolarmente ricca di vitamina A, che con il calore diventa maggiormente biodisponibile. Anche il tipo di cottura può però fare la differenza.

La bollitura, invece, è da evitare perché fa disperdere nell’acqua vitamine e minerali.

Anche le verdure grigliate dovrebbero essere consumate con una certa attenzione.

Tutto dipende dall’età in cui si comincia a introdurre questi alimenti. Ad esempio, se questi alimenti vengono introdotti nell’alimentazione a partire dai 20 anni allora si possono guadagnare da 10 a 13 anni in più. Se invece vengono introdotti più tardi, ad esempio a 60, si può vivere fino a 8 anni in più, ecc. Ecco dunque che prima adottiamo questo regime alimentare e prima potremo godere dei suoi benefici.

Ma ciò non vuol dire che se interveniamo tardi non potremo godere di alcun effetto benefico.

Anche gli ottantenni che decidono di cambiare alimentazione adottando la seguente possono vivere fino a 3 anni in più. Bisogna però tenere in considerazione che per ottenere l’effetto desiderato è necessario rimanere costanti nel tempo e seguire questo regime alimentare per almeno 10 anni consecutivi. All’inizio potrebbe essere difficile però direi che il gioco vale la candela no?