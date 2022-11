La dieta di Katie Holmes per restare in forma

Come si mantiene in forma Katie HolmesSalute

Katie Holmes è diventata popolare in tutto il mondo dopo avere recitato nella serie televisiva “Dawson’s Creek“. Dal 2006–2012 è stata sposata con l’attore Tom Cruise, dal quale ha avuto una figlia, Suri. L’ultima sua relazione ufficiale è stata quella con il collega Jamie Foxx, conclusasi la scorsa estate. Sebbene non abbia mai amato riempire le pagine delle riviste di gossip, ultimamente ha incrementato i suoi impegni mondani e c’è già chi l’ha etichettata come nuova icona fashion.

Katie Holmes, per tutte noi che da ragazzine stavamo incollate alla tv quando andava in onda Dawson's Creek, resterà per sempre l'indecisa, talvolta smorfiosetta Joey Potter della sit-com americana di fine Anni 90. Mamma di Suri Cruise, nata dal matrimonio con il collega Tom Cruise, l'attrice di Toledo festeggerà 44 anni il 14 dicembre e, come ogni donna che ha superato il giro di boa dei 40, è ben cosciente che il metabolismo non lavora più al ritmo impeccabile dei 20, 30 anni. Da cui la sua dieta consapevolmente healthy e controllata, che implica qualche rinuncia per mantenere la forma fisica. Ma Katie Holmes non si lamenta e ogni tanto, senza esagerare, si lascia tentare dal suo comfort food preferito (niente affatto dietetico).

Scopriamo di più sulla dieta di Katie Holmes

La dieta healthy di Katie Holmes sotto la lente

Come ha raccontato la stessa attrice al tabloid People, "non mangio tutto quello che voglio". Applausi alla sincerità di Katie Holmes, in un mondo di attrici-modelle-influencer che negano qualsiasi sforzo a tavola per mantenersi snelle e toniche. Tornando a Katie Holmes, ha fatto sapere di sforzarsi di mangiare sano, a partire dalle porzioni di frutta e verdura quotidiane raccomandate (minimo 3).

La giornata tipo della dieta di katie Holmes

La giornata di Katie Holmes inizia con uno smoothie a base di ortaggi verdi e prosegue con piatti preparati a casa mixando pesce, ortaggi, cereali, pasta (poca) e salsa di pomodoro. Katie Holmes non si autodefinisce una grande chef, ma al magazine Shape ha fatto sapere di dilettarsi ai fornelli, trovando molto piacevole cucinare per sé e per Suri (sua splendida fotocopia!). E quando proprio vuole fare uno sgarro, l'attrice di Hollywood si concede qualche gustoso piatto di street food messicano, su tutti la quesadilla con salse e formaggio.

I trattamenti corpo per mantenere la forma a 40 anni

Lo sappiamo molto bene: unire in maniera sinergica dieta, sport e trattamenti beauty è la via migliore per mantenere la perfetta forma fisica. Tanto più dopo i 40 anni, quando magari si possono avere alle spalle una o più gravidanze.

Cura della pelle e dei capelli

Avete notato che Katie Holmes riesce sempre ad avere una pelle luminosa e giovane? Così come i suoi capelli, che sono sempre bellissimi in ogni occasione.

L’attrice ha svelato qualche trucco anche per quanto riguarda la cura della pelle e dei capelli. Nel primo caso l’attrice ha ammesso di usare moltissima crema e di avere una predilezione per quelle a base di bava di lumaca, che donano maggiore morbidezza e luminosità.

Per quanto riguarda i suoi capelli, il segreto svelato dall’attrice riguarda l’uso dell’olio d’oliva. Katie Holmes lo spalma soprattutto sulle punte, perché ha notato che i capelli diventano molto più lucidi e morbidi e tendono a spezzarsi meno.