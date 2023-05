Puzza di fritto? Ecco come eliminarla

Il fritto non è certamente la cottura più sana, ma se proprio non si può fare a meno di friggere, c’è una questione fondamentale da affrontare: come impedire all’odore di fritto di invadere letteralmente la casa.

L’odore sgradevole che la frittura sprigiona tra le mura di casa – ma anche nei capelli o sui vestiti! – e che, spesso, permane per giorni, diventando sempre più stagnante e insopportabile. Come eliminarla?



Eliminare la puzza di fritto dai vestiti non è impossibile se si conosce come procedere. Vediamo allora qual è il rimedio migliore per rendere i vestiti di nuovo perfettamente profumati.

La puzza di fritto tende a rendere i vestiti maleodoranti e proprio per questo è essenziale sapere come fare per eliminare il problema. Per liberarsi dai cattivi odori in maniera efficace non è necessario andare in tintoria: c’è infatti un ottimo trucco che permette di rendere i vestiti di nuovo profumati in pochissimo tempo.



- Vapore per eliminare l’odore di fritto dai vestiti

Il cibo fritto è molto amato per il suo gusto unico, ma purtroppo si tratta di un nemico per i vestiti. Spesso la puzza di fritto infatti si insinua nei tessuti dei capi che si stanno indossando e resta lì anche per svariati giorni. Si comprende quindi che solo trattando i vestiti in modo corretto è possibile dire addio a questo problema.

Una delle tecniche che consente di eliminare la puzza di fritto dei vestiti consiste nello sfruttare il vapore caldo. Nello specifico, suggeriamo di:

Appendere il vestito che puzza di fritto a una gruccia.

Riempire un ferro da stiro con acqua e portarlo alla massima temperatura.

Posizionare il ferro da stiro a una certa distanza dal capo.

Premere il pulsante del vapore lasciando così che questo agisca sui tessuti.

Il vapore caldo è ideale per eliminare i cattivi odori dai tessuti e in particolare risulta efficace contro la puzza di fritto. Questo accade in quanto il calore del vapore aiuta a disperdere le particelle di odore nell’aria eliminandole dai tessuti.

Per evitare di rovinare i capi è di estrema importanza ricordare di tenere il ferro da stiro abbastanza lontano prima di spruzzare il vapore.



Altre soluzioni per dire addio alla puzza di fritto dai capi

Il vapore caldo non è l’unica soluzione per eliminare la puzza di fritto dai vestiti. Suggeriamo infatti di lavare i vestiti usando un detersivo specifico anti odore oppure di usare prodotti naturali quali bicarbonato di sodio o succo di limone. Tutte queste soluzioni sono perfette per rendere i capi di nuovo profumati in breve tempo e senza fatica.

In generale, suggeriamo di non indossare vestiti con cui si esce mentre di cucina. Il rischio di sporcarsi durante la preparazione dei piatti è sempre grande, inoltre è chiaro che i tessuti dei capi vadano ad impregnarsi degli odori di ciò che si sta cucinando.

Oltre a donare un buon odore ai vestiti, è importante anche sapere come profumare l’ambiente usando le spezie.