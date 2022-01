13 gennaio, 316 morti Covid in Italia, in Sicilia sono 26

Curva epidemica in apparente frenata oggi in Sicilia, con i ricoveri ospedalieri in area medica che continuano a crescere ma con una contrazione di quelli in Terapia intensiva: è ciò che riportano i dati odierni dell'emergenza coronavirus. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state certificate 11.354 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 59.167 tamponi) e sono stati comunicati dalla Regione siciliana anche 26 decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 13.048 (su 62.875 tamponi) e le vittime erano state 25.

A livello nazionale, gli oltre 11 mila contagi di oggi valgono alla Sicilia il settimo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+38.683), Campania (+24.451), Emilia Romagna (+20.648), Veneto (+17.956), , Piemonte (+14.741), Toscana (+13.151) tutte regioni che hanno effettuato comunque molti più tamponi del nostro sistema sanitario.

A livello regionale, oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita a stretto giro dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione degli 11.354 casi odierni provincia per provincia. Palermo: 3.404. Catania: 3.300. Messina: 1.111. Siracusa: 1.441. Trapani: 664. Agrigento: 1.047. Ragusa: 894. Caltanissetta: 952. Enna: 235

Gli attualmente positivi nell'Isola sono 150.466 (ieri erano 140.923), di cui 149.003 in isolamento fiduciario (ieri 139.482), 1.300 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.276) e 163 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 165) con 11 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16).

IN ITALIA

Sono 184.615 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Ancora tante le vittime che sono 316 mentre ieri erano state 313.

Sono 2.323.518 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 101.458 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.155.645 e i morti 140.188. I dimessi e i guariti sono invece 5.691.939, con un incremento di 82.803 rispetto a ieri.

Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.190.567. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 16% di ieri.

Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri.