26 morti Covid in Sicilia l'11 maggio

Risale il contagio da Sars-CoV-2 in Sicilia. Dopo un paio di giorni in discesa, complice anche il basso numero di tamponi effettuati, l'Isola vede risalire in maniera preoccupante la curva epidemiologica. Sono 894 i nuovi casi di Covid, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, a fronte di 27.362 test molecolari e antigenici processati dal sistema sanitario regionale. ieri i casi erano 589 su 19.530 tamponi. E torna a salire anche il numero dei morti. Si contano altre 26 vittime negli ospedali siciliani, dove si continua purtroppo a registrare un'alta mortalità: i siciliani deceduti per Covid dall'inizio della pandemia sono 5.592.

Che la Sicilia sia ancora in piena pandemia lo conferma anche il fatto che è seconda in Italia per numero di contagi dopo la Campania e prima della Lombardia, regioni che secondo le indiscrezioni potrebbero preso tornare arancioni. Se però domani dovessero cambiare i parametri e si passasse all'Rt ospedaliero per decidere le fasce di colore, allora la Sicilia sarebbe sicura di diventare zona gialla, grazie al fatto che gli ospedali sono ancora lontani dalle soglie critiche di saturazione.

Con i nuovi 894 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia – in virtù anche delle guarigioni - è oggi di 22.162 (ieri erano 22.230), di cui 21.070 in isolamento domiciliare (ieri erano 21.111), 959 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 988) e 133 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 131) con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 217.310 (ieri erano 216.416), le guarigioni sono 189.556 con ben 936 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 26 sono arrivate come detto a 5.592.