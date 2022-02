Ragusa - Sono sette i morti Covid nel ragusano l'11 febbraio, che portano il totale dei decessi a 459 in provincia. I positivi sono scesi a 7655, di cui 7551 in isolamento, 74 ricoverati, 1 in foresteria.

I dati per Comune: Acate 210, Chiaramonte Gulfi 143, Comiso 843, Giarratana 65, Ispica 376, Modica 1311, Monterosso Almo 17, Pozzallo 580, Ragusa 1663, Santa Croce Camerina 261, Scicli 599, Vittoria 1483.