Covid, famiglia annientata a Enna: la superstite parla in tv

Enna - In soli due mesi il Covid le ha portato via genitori, nonni e una zia. Alle telecamere di "Dritto e Rovescio" su Rete4, parla la figlia della famiglia non vaccinata e sterminata dal Covid, Noemi Salvaggio: "Ci hanno chiamati No vax ma non è così, avevamo solo paura del vaccino e ora, dopo quello che è successo, ho deciso di vaccinarmi".

Una paura, spiega la ragazza, dovuta alla cattiva informazione che circola in internet e in alcune trasmissioni dove si parla non solo dell'inefficacia del vaccino ma anche delle sue possibili conseguenze: "La paura è stata più forte di ogni cosa e abbiamo sperato fino all'ultimo che si trattasse davvero di una semplice influenza. In fondo la mia famiglia non aveva malattie pregresse, erano tutti sani. Abbiamo sbagliato e ora ne stiamo pagando le conseguenze. Tutto questo per non fare un vaccino".