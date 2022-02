Covid Sicilia, 14 milioni di euro di multe per mancato obbligo vaccinale

Ragusa - Medici di famiglia subissati da richieste di esami assurdi, a carico del servizio pubblico, che rivelino una qualche incompatibilità clinica col vaccino anti Covid. Come se fosse un risultato rassicurante, e come se fosse facile eseguire questa sfilza di test con la sanità siciliana intasata (da loro stessi). Naturalmente non mancano minacce di avvocati e denunce in caso di rifiuto o di effetti collaterali dopo l'iniezione. Una di queste lettere è firmata persino da un finanziare delle Fiamme gialle di Palermo, che avverte la propria dottoressa che si rivarrà economicamente su di lei se sarà sospeso da servizio e stipendio.

Gli insulti sono il meno, qualche no vax adulto alza pure le mani: una situazione senza precedenti che ha costretto l'Ordine dei medici a presentare un esposto contro ignoti per violenza privata. È il pressing disperato dei circa 140mila isolani over 50 che non hanno rispettato l'obbligo, accerchiati dai paletti del governo. Riceveranno una multa di soli 100 euro dall'Agenzia delle entrate: tutte insieme, per le casse dello Stato, significano comunque ben 14 milioni. E dal 15 febbraio non potranno più andare al lavoro, pena una sanzione fino a 1.500 euro.

Le restrizioni del sistema dei colori sono state interamente soppiantate da quelle imposte dal verde green pass: se la campagna vaccinale non riprende quota, una discreta fetta di lavoratori sarà tagliata fuori dalla macchina produttiva dalla ò in meno non trascurabile per l’economia e i servizi della regione. In Sicilia gli esonerati dal siero, con authcode o codice a barre equivalente al certificato, sono appena 9 mila; 33mila quelli temporaneamente non idonei per particolari condizioni sanitarie, che cercano in ogni modo di rosicchiare qualche mese fino alla scadenza dell’obbligo. Ma a non aver ricevuto la prima dose sono molti di più: 472mila considerando tutti gli over 12.