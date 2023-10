A Scoglitti la ragazza con gli Airpods rubati a una turista a Scicli

Vittoria - Nella mattinata del 28 settembre, i carabinieri della Stazione Carabinieri di Scoglitti, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, sulla scorta di attività info-investigativa e di accertamenti digitali, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella frazione di Scoglitti presso l’abitazione di Z.N., ragazza vittoriese ventiduenne, rinvenendo degli auricolari “airpods pro” denunciati rubati all’inizio del mese di settembre c.a. presso la Tenenza Carabinieri di Scicli da una turista romana.

Gli auricolari venivano sottoposti a sequestro penale dai Carabinieri per garantirne la custodia in attesa della restituzione all’avente diritto, mentre la Z.N. veniva deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.