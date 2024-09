È Alessandro Bisazza il 52enne morto sulla Messina-Catania

Calatabiano, Catania - È un 52enne originario di Spadafora, Alessandro Bisazza, l'automobilista morto la notte scorsa in un incidente stradale che si è verificato al chilometro 42 dell’autostrada A18, in direzione Messina, nel tratto che attraversa il territorio di Calatabiano, poco prima dello svincolo. La moglie che era con lui è stata ricoverata all’ospedale di Taormina, non sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata chiusa provvisoriamente. Bisazza, forse per un malore, avrebbe perso il controllo dell’auto che ha invaso anche la corsia opposta prima di schiantarsi violentemente contro il guard-rail.

Il sindaco di Spadafora, Lillo Pistone, ha espresso vicinanza ai familiari dell’uomo e alla moglie a nome dell’Amministrazione: «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di Spadafora -ha scritto Pistone sui social- esprimo costernazione e cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Bisazza. Quello di stanotte è un evento incredibilmente doloroso che ha portato via da Spadafora uno dei suoi migliori figli. Alla sua famiglia vada il caloroso abbraccio da parte di noi tutti. Il nostro pensiero è rivolto anche alla sua compagna rimasta ferita nell’incidente».