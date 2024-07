Arrestato un ultrà del Modica Calcio

Modica - Gli Agenti del Commissariato di Modica durante il prepartita della gara Modica–Milazzo hanno tratto in arresto un 43enne modicano tifoso della squadra locale. L’arresto scaturisce dall’attenta pianificazione dei servizi di ordine pubblico della Questura di Ragusa con l’intensificazione dell’attività preventiva volta a consentire al pubblico una sana partecipazione al sentito evento calcistico.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione intorno allo stadio e lungo le principali direttive di accesso alla città, sono state implementate le pattuglie delle Volanti del Commissariato: proprio in tale contesto le motovolanti hanno individuato un ultras del Modica, sottoposto a D.A.S.P.O. della durata quinquennale, sostare con altri supporters modicani davanti al bar sito nei pressi della Tribuna A dello stadio Vincenzo Barone.

Il tifoso è stato tratto in arresto in flagranza di reato – come prevede la normativa di settore – per violazione delle prescrizioni contenute nel D.A.S.P.O atteso che la sua presenza in quel luogo era un espresso divieto al 43enne di permanervi in occasione delle partite del Modica calcio; al termine della attività di Polizia Giudiziaria a suo carico l’uomo è stato poi accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.