Auto contro un muretto, muore un ragazzo di 28 anni

Licata - Un ragazzo di 28 anni, Antonino Marotta sposato e padre di due bambini, è morto in seguito a un incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, verificatosi nel pomeriggio in via Guido D’Arezzo nel quartiere Playa di Licata. La Lancia Y guidata dall’uomo, all’improvviso, s'è schiantata contro il muretto che costeggiava la strada. Alla Playa è arrivata un’autoambulanza del 118 prima e poi l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco che hanno tirato fuori dalle lamiere l’automobilista. Ma per lui non c'era più nulla da fare. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica della tragedia - che appare ancora veramente poco chiara - si stanno occupando i carabinieri.