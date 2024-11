Calcio, scontri tra i tifosi del Milazzo e del Vittoria

Vittoria - Violenti tafferugli si sono registrati all’esterno dello stadio di Vittoria, in occasione della partita di calcio tra la squadra locale e il Milazzo. A fronteggiarsi due gruppi di tifosi. Il match, terminato in pareggio con il risultato di 2-2, si giocava per l’undicesimo turno del campionato di Eccellenza, girone B. Una partita particolarmente sentita con le due squadre appaiate in testa alla classifica.

Prima dell’ingresso in campo, alcuni ultras si sono scontrati lanciandosi addosso oggetti vari. In alcuni casi, si sono registrati anche degli sconti corpo a corpo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno lanciato alcuni lacrimogeni per disperdere i violenti. Una ragazza è stata portata nel vicino ospedale in preda a una crisi di panico. Negli scontri un poliziotto è rimasto ferito. IL VIDEO.