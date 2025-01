Catania: finisce con la moto contro un’auto in viale Mario Rapisardi, 48enne muore sul colpo

Catania - Incidente mortale ieri sera a Catania. Un uomo di 48 anni ha perso la vita intorno alle 18,30 di oggi per un incidente avvenuto nel rettilineo del viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 34, non lontano da piazza Santa Maria del Gesù. Era a bordo della sua moto, una Yamaha nera, quando è andato a sbattere frontalmente contro una Skoda Octavia di colore grigio che, apparentemente, stava svoltando sulla doppia striscia continua. La dinamica dell’incidente mortale è ancora al vaglio delle autorità che stanno cercando di stabilire le responsabilità. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e alcune ambulanze. Ma per la vittima purtroppo non c’era più nulla da fare.

Il 48enne è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto contro l’automobile.