Catania: morto nella notte il ragazzo ferito nell’agguato, ucciso per una rivalità in amore

Catania - È morto nella notte il ragazzo ferito gravemente ieri pomeriggio a Catania a colpi di pistola. Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate. Il suo aggressore, 20 anni, si è costituito ieri sera stesso ai carabinieri di Misterbianco. Sarebbe passionale, secondo alcune ipotesi, il movente dell’agguato che ha portato alla morte di Giuseppe Francesco Castiglione che ieri sera ha subito un delicato intervento chirurgico all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Il giovane, incensurato, sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola esplosi dal coetaneo poi fuggito a bordo di una moto. Il presunto assassino è stato sentito per tutta la notte negli uffici della Questura.

L'agguato alle 15 di ieri al Fortino

Ieri alle 15 in piazza Palestro, al Fortino, Giuseppe Francesco Castiglione è stato colpito da cinque proiettili calibro 22 alle spalle. A sparare è stato un ragazzo di 20 anni che è arrivato in sella a uno scooter Honda Sh nera. Castiglione è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro, dove è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. I proiettili hanno toccato polmoni, fegato e intestino. La milza è stata asportata. Stamattina, intorno, alle 7 il giovane è morto.

La visione delle immagini riprese dalle telecamere presenti in piazza ha permesso di dare subito un volto e un nome al giovane che ha sparato. Il 20enne Calogero Michael Romano, sentendosi braccato, si è costituito in serata alla Tenenza dei carabinieri di Misterbianco. Da lì è stato portato negli uffici della squadra mobile di via Ventimiglia dove è stato messo sotto torchio da investigatori e magistrato. Deve rispondere ora di omicidio.

Castiglione, che era incensurato, sarebbe stato punito per una ragazza contesa. Insomma motivi passionali avrebbero spinto Romano ad armarsi e sparare in pieno giorno. Nel 2022 il padre del ragazzo era morto cadendo da una impalcatura.