Ciclone in Sicilia, ecco quanto durerà

Meteo, il ciclone Mediterrano è in Sicilia. La profonda area depressionaria, centrata fra la Tunisia e la Sicilia, responsabile del diffuso maltempo che sta già interessando l'Isola, nel corso della giornata di domani si sposterà verso Puglia e Basilicata, in particolare sui relativi settori centro-meridionali e ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

Si allenta la morsa del maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Per l'intero territorio dell'Isola è prevista allerta gialla. Previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centro occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su quelli occidentali. I mari saranno agitati o agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale. I venti da forti a burrasca sud-orientali sui settori occidentali; inizialmente forti dai quadranti orientali con raffiche di burrasca sul resto dell'Isola, in decisa attenuazione nel corso della giornata.

Come riporta 3bmeteo, il vortice ciclonico interesserà parte delle nostre regioni per tutto il weekend e l'inizio della prossima settimana. Il maltempo si sposterà a poco a poco verso nord e quindi avrà ancora tempo per causare fenomeni intensi su alcune zeone della Penisola. Le regioni maggiormente interessate saranno la Sardegna, soprattutto i settori orientali ma il fronte più avanzato interesserà anche buona parte del Sud Peninsulare e alcune regioni del Centro, qui però con pioggia modesta.