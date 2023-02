Col trattore finisce in un dirupo, elisoccorso

Ispica - Nel pomeriggio di oggi alle 16.15 circa, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa, disponeva l’invio della squadra operativa del distaccamento di Modica sulla ss115, appena fuori dall’abitato di Ispica, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un trattore con rimorchio carico di carote, condotto da un 63enne ispicese.

Il conducente del mezzo, per cause ancora da accertare, perdeva il controllo dello stesso e, dopo aver divelto il paracarro a delimitazione della carreggiata, precipitava in una scarpata per circa 8 metri. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, si sono calati assistendo altresì gli operatori del 118 che hanno provveduto a prestare la prima assistenza medica e a stabilizzare il ferito; il personale VVF, ha liberato dalla cabina del trattore e posizionato il malcapitato su di una barella spinale riportandolo sulla strada e affidandolo alle cure dei sanitari. Il ferito è stato trasportato, presso il nosocomio di Catania da elicottero del 118, nel frattempo intervenuto. E’ stato necessario l’intervento di una autogrù dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla sede di Ragusa, per procedere al recupero del mezzo incidentato. Sul posto Polizia locale di Ispica e Carabinieri per i rilievi di loro competenza.