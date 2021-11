Covid, la famiglia Vinci non c’è più: muore anche il terzo fratello Massimo

Palermo - Una famiglia falciata dal Covid in qualche settimana: è morto ieri all’Ismett, dov’era ricoverato da due mesi, Massimo Vinci, 53 anni (foto): fratello dell’ex consigliera comunale palermitana Rita Vinci, deceduta a settembre lo stesso giorno dell’altro fratello Francesco, terapeuta, sempre a causa del virus. Imprenditore, amante della movida, in tanti ricordano Massimo in queste ore sui social, nelle ore spensierate trascorse in feste notturne.