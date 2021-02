Covid Sicilia, 23 febbraio: 452 nuovi casi e 21 morti

Sono 452 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore con 21 morti. Il dato è contenuto nel bollettino del 23 febbraio del ministero della salute.

Il numero totale delle vittime siciliane dall'inizio della pandemia è così arrivato a quota 4.039. In netto calo anche il dato che giunge dagli ospedali: ad oggi sono ricoverate 953 persone (ieri erano 985), di cui 135 in terapia intensiva (ieri erano 142) e 818 in area medica (ieri erano 843).

I guariti sono 1.141 e dunque il numero dei positivi scende sotto quota 29mila e si attesta a 28.657 (dei quali 27.704 in isolamento domiciliare). Il numero dei tampioni processati è stato di 25.179 test e dunque il tasso di positività si attesta al 1,79% (in calo rispetto a ieri).

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province siciliane:

Palermo: 42.667 dall'inizio della pandemia (163 nuovi casi)

Catania: 41.221 (126)

Messina: 19.608 (21)

Trapani: 10.569 (17)

Siracusa: 10.373 (37)

Ragusa: 8.281 (25)

Caltanissetta: 6.802 (5)

Agrigento: 5.981 (37)

Enna: 4.352 (21)