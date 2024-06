Dà fuoco alla casa e alla sua famiglia, l'arresto

Vittoria - Nella serata di ieri, alle ore 21:15, personale del Commissariato di Vittoria unitamente a personale della Squadra Mobile di Ragusa, ha dato esecuzione al Fermi di indiziato di delitto emesso in data 13.06.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Martina Dall'Amico, redatto nei confronti di: ZAOUALI Wajdi, nato in Tunisia il 04.08.1993 residente a Vittoria in piazza Unità D’Italia n. 19, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della Libertà Vigilata per altra causa, ritenuto responsabile dei reati di “omicidio plurimo e tentato omicidio” commessi in data odierna, perché cospargendo di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso della predetta abitazione stabilmente occupata dal padre, dalla madre e dalle sorelle ed appiccando il fuoco con un accendino, cagionava la morte della madre SASSI Mariem e della sorella ZAOUALI Samah a causa delle gravi ustioni subite, altresì compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del padre ZAOUALI Kamel e della sorella ZAOUALI Omaima; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo intervenuti in soccorso i vicini di casa e gli operanti.

Espletate le formalità di rito ZAOUALI Wajdi è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.