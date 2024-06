Uccide la mamma incendiando la casa, gravi il padre e le due sorelle

Vittoria - Si aggrava il bilancio dell'incendio della scorsa notte a Vittoria, appiccato da un giovane tunisino per distruggere la sua famiglia: è morta, infatti, Mariem Sassi di 55 anni, la madre del tunisino che ha anche cosparso di benzina i genitori e le due sorelle al quartiere San Giovanni. Il padre è in gravissime condizioni, ricoverato dapprima all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è stato trasferito al centro grandi ustioni di Palermo. Le due sorelle, di 19 e 34 anni, sono ricoverate al “Cannizzaro” di Catania, trasportate con l’elisoccorso nel nosocomio etneo. Il rogo è stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Il rogo si è sviluppato in pochi minuti poco prima delle 3.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Il giovane autore del rogo, 29 anni, con problemi psichici, è stato arrestato. Il tunisino è stato individuato dalla Polizia mentre vagava in campagna.