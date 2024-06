Muore la madre del tunisino che ha incendiato la casa coi suoi dentro

Vittoria - Lui, malato psichiatrico, è stato arrestato. Sua madre è morta.

Si aggrava il bilancio dei fatti accaduti nel corso della notte a Vittoria, al quartiere San Giovanni, in piazza Trinità. Proprio in questi minuti è morta la madre del giovane tunisino che ha incendiato la casa e ha cosparso di benzina i genitori e i familiari. Il padre è in gravissime condizioni, ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Due bambini sono ricoverati al Cannizzaro di Catania, trasportati con l’elisoccorso nel nosocomio etneo.

Il rogo è stato appiccato utilizzando una torcia con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2,30 in una piccola abitazione, a pochi metri dall’ex chiesetta della Trinità, oggi sconsacrata, che dà il nome al quartiere omonimo, uno dei più antichi della città. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che ora stanno accertando le cause del rogo. L’immobile è stato distrutto. Il giovane autore del rogo è stato arrestato poco fa.