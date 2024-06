Lite a Cava d'Aliga, due denunce per minacce e lesioni personali

Scicli - A Cava d'Aliga una lite è scoppiata domenica sera per un debito di 60 euro. Due persone hanno presentato denunce ai carabinieri della compagnia di Modica sostenendo di aver subito minacce e lesioni personali durante l'episodio. I carabinieri stanno attualmente raccogliendo testimonianze da persone informate sui fatti per comprendere meglio i dettagli della lite.

Sembra che l'episodio abbia radici in ambienti legati alla droga e coinvolga alcuni pregiudicati locali.

