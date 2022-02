Detenuto di 25 anni si impicca all'Ucciardone

Palermo - Un giovane detenuto di 25 anni è stato trovato morto impiccato questa mattina, nella sua cella al carcere palermitano dell’Ucciardone (foto). Il corpo è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria, nel corso dei controlli. Per togliersi la vita il ragazzo avrebbe utilizzato delle lenzuola attaccate alle grate. In corso le indagini per ricostruire cosa sia successo e i motivi del gesto estremo.