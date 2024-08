Domani i funerali di Alex Capuzzello, annegato per salvare un amico

Vittoria - Saranno celebrati domani, 6 agosto, i funerali del giovane Alex Capuzzello. Il rito funebre è in programma alle ore 10.15 nella chiesa Madonna delle Lacrime a Vittoria.

Alex Cappuzzello si era allontanato dalla riva assieme a due amici, ma tutti sono finiti intrappolati nella risacca. Il diciassettenne ha cercato di aiutare un amico. I bagnini in servizio sulla riviera Lanterna, sono riusciti a trarre in salvo due dei ragazzi. Cappuzzello è stato raggiunto da un gommone ma era privo di sensi.

