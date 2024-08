Domenico Dolce, alla festa privata muore avvocatessa

Polizzi Generosa, Palermo - Perde la vita improvvisamente durante una festa privata organizzata dallo stilista Domenico Dolce nella suggestiva cittadina di Polizzi Generosa. Raffaella Poggioli, 54enne modenese e avvocato di professione, è deceduta a Polizzi Generosa, città d'origine di Domenico Dolce.

L'evento, che si svolgeva all’interno di un ristorante del posto, aveva riunito numerosi ospiti illustri, tra cui rappresentanti dell’imprenditoria di Modena e altre personalità del mondo dello spettacolo. La serata, allietata dalle note di Paola e Chiara, sembrava promettere momenti di spensieratezza, ma si è conclusa tragicamente. Erano circa le 22 quando la donna, mentre ballava e sorrideva, è stata colta da un malore fulmineo. Nonostante l'imminente soccorso prestato dai medici e dal personale sanitario presenti in sala nonché l'intervento tempestivo della Guardia medica, per Raffaella Poggioli non c'è stato nulla da fare.

Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, presente all’evento, ha descritto con dolore gli ultimi momenti vissuti dalla donna: «L'ultimo ricordo che ho di lei è il suo sorriso. Eravamo in tanti, ci stavamo divertendo, e poi, in un istante, tutto è cambiato. È successo così rapidamente, è stato scioccante per tutti». ll sindaco ha descritto gli sforzi disperati per salvare la vita a Poggioli: «In sala c'erano tre medici, due operatori sanitari e un'infermiera. Non abbiamo perso un attimo. Ho chiamato personalmente la Guardia medica alle 22.25, ma purtroppo il decesso è stato dichiarato mezz'ora dopo. Abbiamo fatto tutto il possibile, persino utilizzando un defibrillatore presente in piazza. È stato un colpo durissimo per tutti noi».

A Modena, la notizia della scomparsa di Raffaella Poggioli ha lasciato un vuoto profondo. Conosciuta e molto stimata nel mondo legale per la sua preparazione in diritto civile e bancario, apprezzata da colleghi e amici per la sua serietà e il suo carattere solare. «Era una persona piena di vita», raccontano i suoi conoscenti, ora uniti nel dolore. La salma è stata trasferita a Terracielo Funeral Home, mentre la comunità si stringe attorno al marito e alla famiglia, in segno di affetto e vicinanza in questo momento di grande dolore.