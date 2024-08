Sta meglio l’uomo ferito nell’incidente sulla Comiso-Santa Croce

Comiso - Continuano a migliorare le condizioni dell’uomo di 39 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale che ha avuto luogo nella notte tra domenica e lunedì sulla strada provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina. L'incidente, che ha purtroppo causato la morte del 26enne Rosario Pace, ha lasciato il 39enne in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che si è protratto per ben cinque ore. L'operazione, eseguita dall’équipe del dott. Salvatore La Terra, si è rivelata cruciale per stabilizzare il paziente, il quale è stato successivamente trasferito all'Ismett di Palermo per proseguire il percorso di cura.

Secondo quanto riferito dai medici, il decorso post-operatorio dell’uomo sta procedendo positivamente. Le condizioni critiche iniziali si stanno gradualmente stabilizzando, e l'ottimismo cresce tra i familiari e i medici che lo stanno seguendo. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia di Rosario Pace Proseguono le indagini sulle cause dello scontro per chiarire le dinamiche esatte dell'accaduto.