Totò Schillaci ricoverato, è grave

Palermo - Il calcio col fiato sospeso per Totò Schillaci. Il simbolo di Italia 90, volto mitico delle Notti magiche, è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. A dare notizia della situazione è stata la famiglia del giocatore, attraverso un post sui social sul profilo totogoal90: “Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”. Seguito da un cuore e dalle mani giunte.

Da ore circolavano voci ben più tragiche. Addirittura il profilo di Wikipedia, come spesso accade, aveva proposto un aggiornamento di pessimo gusto annunciando la scomparsa nel 59enne proprio in data 8 settembre 2024. Per fortuna è solo il disgustoso scherzo di qualche mitomane.

Che Schillaci fosse malato era emerso con forza durante la cattura del boss Matteo Messina Denaro, quando raccontò diffusamente quell’azione delle forze dell’ordine. Si trovava in ospedale per alcuni controlli e definì l’arrivo delle forze speciali come “Un Far West”. Ma della sua malattia Totò aveva parlato anche dopo l’esperienza a Pechino Express, il programma a cui ha partecipato insieme alla moglie, Barbara Lombardo. Schillaci raccontò di essere stato operato due volte per un tumore al colon e di aver avuto “paura di morire”. Ma anche di esserne venuto fuori anche grazie all’amore della moglie.