Ecco la foto identikit del ladro di Vittoria

Vittoria - Indossa un cappuccio in testa il ladro di Vittoria. Un parrucchiere vittima di un tentato furto ha postato sui social le immagini della videosorveglianza che riprendono il malvivente, che a quanto pare sarebbe vicino alla identificazione da parte delle forze dell'ordine.

Si moltiplicano i casi di furti con effrazione a Vittoria, dove una pizzeria di via Gaeta, centro storico, è stata presa di mira dai ladri che hanno portato via circa 150 euro dalla cassa. L'episodio fa seguito al furto con spaccata in un negozio di abbigliamento femminile in via Matteotti, mentre un altro colpo inverecondo è stato compiuto ai danni dell'auto di una studentessa. Il ladro (potrebbe essere a questo punto sempre la stessa persona) ha sfondato il vetro della sua Panda nera e ha portato via i libri universitari e la valigia con i vestiti. La ragazza, disperata, ha promesso una ricompensa di 300 euro a chi la aiuta a recuperare indumenti, valigia e libri.